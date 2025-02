FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3153 (3326) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS OSB GROUP PRICE TARGET TO 635 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 275 (185) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 80 (70) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS S&U PRICE TARGET TO 1700 (2100) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS IAG TO 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 350 (330) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DUNELM GROUP TARGET TO 1270 (1300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IOMART GROUP PRICE TARGET TO 40 (85) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 11000 (10500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 375 (350) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 530 (515) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HARBOUR ENERGY TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 245 PENCE - HSBC CUTS SPECTRIS TO 'HOLD' - PRICE TARGET 3200 PENCE - JPMORGAN CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX STARTS EASYJET WITH 'BUY' - PRICE TARGET 680 PENCE - KEPLER CHEUVREUX STARTS IAG WITH 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX STARTS WIZZ AIR WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1600 PENCE - MORGAN STANLEY STARTS ASTRAZENECA WITH 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY STARTS GSK WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 1450 PENCE - RBC CUTS BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND TARGET TO 115 (120) PENCE - 'SECTOR PERF.' - RBC CUTS GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 165 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS GRESHAM HOUSE ENERGY STORAGE FUND TARGET TO 65 (70) P.; 'SECTOR PERF.' - RBC CUTS JUBILEE METALS PRICE TARGET TO 750 (770) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP TARGET TO 115 (120) P.; 'OUTPERF.' - UBS CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3500 (3565) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BP PRICE TARGET TO 525 (500) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob