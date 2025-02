Berlin (ots) -Radio bleibt auch in einer sich wandelnden Medienlandschaft ein starkes und relevantes Medium. Das neue Whitepaper "Radio im Wandel - Das Radio im demografischen Wandel" beleuchtet, wie Alters- und Kohorteneffekte das Hörer:innen-Verhalten prägen und welche Trends für die Zukunft der Audio-Nutzung zu erwarten sind. Während ältere Generationen wie die Babyboomer und Generation X weiterhin eine hohe und stabile Bindung zum Radio haben, zeigt sich bei der Generation Y und insbesondere der Generation Z eine zunehmende Vielseitigkeit der genutzten Medien. Trotz der Konkurrenz durch Alternativen wie Podcasts und Musikstreaming bleibt das Radio für alle Bevölkerungsgruppen ein bedeutendes Medium mit hoher Verweildauer und Reichweite."Radio ist ein unverzichtbares Medium innerhalb der Medienlandschaft- über alle Altersgruppen hinweg. Radio ist und bleibt besonders stark, da es flexibel auf sich wandelnde Hörgewohnheiten reagiert. Die emotionale Nähe, die Radio schafft, ist und bleibt ein einzigartiger Vorteil, den Marken für sich nutzen sollten", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale."Die Analyse zeigt, dass Radio über alle Generationen hinweg eine wichtige Rolle spielt, aber seine Nutzung sich mit dem Alter verändert. Während ältere Generationen feste Routinen beibehalten, integrieren jüngere Hörer zunehmend digitale Angebote in ihren Alltag. Dies ist eine Chance für die Radiobranche, sich weiterhin stark zu positionieren und flexibel auf Veränderungen zu reagieren", sagt Dirk Engel, Medienforscher und Unternehmensberater.Das Whitepaper steht unter folgendem Link zum kostenlosen Download bereit: https://ots.de/3rWPcqDas Whitepaper wurde auf Initiative der Radiozentrale in Zusammenarbeit mit dem Medienforscher und Unternehmensberater Dirk Engel erstellt.Über die RadiozentraleDie Gattungsinitiative Radiozentrale versteht sich als gemeinsame Plattform öffentlich-rechtlicher und privater Radiostationen sowie der gattungsnahen Unternehmen der Radioindustrie. Die Radiozentrale hat sich die Positionierung des Mediums Hörfunk sowie die umfassende Information über das (Werbe-)Medium Radio zum Ziel gesetzt. Mehr Infos: www.radiozentrale.deÜber den AutorDirk Engel ist unabhängiger Medienforscher und Unternehmensberater. Er unterstützt Medien und Werbungtreibende dabei, ihre Kundinnen und Kunden besser zu verstehen. Engel studierte Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Soziologie in Mainz und Marketing in Basel. Bevor er sich selbständig machte, arbeitete er als Mediaforscher bei der internationalen Mediaagentur Universal McCann. Als Fachautor und Hochschuldozent beschäftigt er sich mit den Themen Werbewirkung, Konsumentenpsychologie und Mediennutzung. Mehr Infos: www.kunden-wissen.dePressekontakt:RadiozentraleNatalia DudaE-Mail: natalia.duda@radiozentrale.deTel.: 030 / 325 121 61www.radiozentrale.deOriginal-Content von: RADIOZENTRALE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59030/5969389