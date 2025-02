Unterföhring (ots) -"Ach, du kriegst die Motten! Was hat denn Petersilie in einer Torte zu suchen?" Diese Reaktion befürchtet Schauspielerin Manuela Wisbeck bei ihrem Promibacken-Debüt. Denn ihre Kreationen sind alles andere als gewöhnlich. Ob die Jury ihre gewagte Tortenfüllung aus Petersilie, Minze und Banane wohl zu schätzen weiß?"Das große Promibacken" startet am Mittwoch, 19. Februar, um 20:15 Uhr in SAT.1 - und das in eine extragroße neue Staffel: Erstmals stellen sich zehn prominente Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker in acht Folgen der süßen Herausforderung. Ihr Ziel: der goldene Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck. Wer begeistert mit Kreativität und handwerklichem Geschick und sichert sich die erste rote Schürze? Und für wen geht der Ofen bereits in Folge eins aus?Darf es noch ein bisschen mehr Backvergnügen sein? Direkt im Anschluss an jede Folge von "Das große Promibacken" gewährt die Reportage "Promis backen privat" um 22:55 Uhr in SAT.1 exklusive Einblicke in die Backkünste und heimischen Küchen der aktuellen und ehemaligen Prominenten. Mit dabei sind unter anderem Susan Sideropoulos, Julian F.M. Stoeckl, Sonja Kirchberger und Raúl Richter.Staffel 9 von "Das große Promibacken", produziert von BBC Studios Germany, ab 19. Februar 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf JoynPressekontakt:Pressekontakt:Luisa Hollmann, Chiara HerzogContent CommunicationsTel.: +49 (0) 89 9507 1185luisa.hollmann@seven.one / chiara.herzog@seven.onePhoto Production & EditingElisa TaupertTel.: +49 (0) 89 9507 1170elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5969387