BOCHUM (dpa-AFX) - Wegen Bauarbeiten auf der Strecke zwischen dem Essener und dem Dortmunder Hauptbahnhof müssen Fahrgäste sich vom 28. Februar bis 25. April auf umfangreiche Fahrplanänderungen, Umleitungen und Verzögerungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn ankündigt, wird der Bochumer Hauptbahnhof (Hbf) im Rahmen der Streckensperrung in den acht Wochen gar nicht angesteuert. Für den Fernverkehr und den Regionalverkehr seien zahlreiche Maßnahmen und Vorbereitungen getroffen.

Änderungen für Reisende im Fernverkehr



Als "Halte mit reduziertem Zugverkehr" kündigt die DB an: Düsseldorf Flughafen, Dortmund Hbf, Essen Hbf und Duisburg Hbf. Man werde den Fernverkehr hauptsächlich zwischen Essen und Dortmund, zwischen Essen und Münster oder aber zwischen Köln bzw. Düsseldorf und Dortmund umleiten. Es sei damit zu rechnen, dass sich Fahrzeiten teilweise um bis zu 20 Minuten verlängerten. Es komme zu veränderten Ankunfts- und Abfahrtszeiten.

Am Bochumer Hauptbahnhof entfallen sämtliche Fernverkehrshalte, am Düsseldorfer Flughafen fällt ein Großteil der Fernverkehrszüge aus. "Von Düsseldorf, Duisburg und Essen bestehen weiterhin mindestens stündliche Direktverbindungen in Richtung Köln bzw. Frankfurt sowie in Richtung Hannover bzw. Berlin", hieß es./wa/DP/mis