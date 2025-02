BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu investiert seit Jahren stark in den Bereich künstlicher Intelligenz (KI) und wird Berichten zufolge noch in diesem Jahr ein neues KI-Modell präsentieren. Chinas führender Internet-Suchmaschinendienst Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU, ISIN: US0567521085)...

Den vollständigen Artikel lesen ...