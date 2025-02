Cancom hat seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Die Umsätze lagen am oberen Ende der Prognosespanne, während das EBITDA am unteren Ende lag. Der Umsatz stieg im Jahresverlauf um 14% im Vergleich zum Vorjahr auf 1,74 Mrd. EUR (Q4: +5% im Vergleich zum Vorjahr auf 484 Mio. EUR) und übertraf damit die Konsensschätzungen leicht um 1%. Das EBITDA hingegen sank um 2% im Vergleich zum Vorjahr auf 113 Mio. EUR und lag 5% unter den Markterwartungen, was einem Rückgang von 18% im vierten Quartal entspricht (Q4-EBITDA: 27 Mio. EUR, -32% im Vergleich zum Vorjahr). Für das Geschäftsjahr 2024 verschlechterte sich die EBITDA-Marge um 1,1 Prozentpunkte auf 6,5% (Q4: -3 Prozentpunkte auf 5,5%), was auf anhaltenden Inflationsdruck und hohe operative Gemeinkosten hinweist. Makroökonomische und politische Unsicherheiten in wichtigen Märkten dürften die Ergebnisse kurzfristig weiterhin belasten, und die Analysten von mwb research erwarten einen vorsichtigen Ausblick für 2025. Dennoch sind die Analysten der Ansicht, dass Cancoms starke Position als Nummer 5 in der DACH-Region, die gute M&A-Bilanz, strategische Investitionen in wachstumsstarke IT-Bereiche wie Cloud Computing, Cybersicherheit und KI sowie eine verbesserte Umsatzstruktur das langfristige Wachstum des Unternehmens unterstützen sollten. Die Analysten von mwb research passen ihre Modellannahmen nur geringfügig an, mit lediglich marginalen Auswirkungen. Daher bestätigen sie ihre Kaufempfehlung (BUY) mit einem leicht höheren Kursziel von 29,50 EUR (zuvor 28,50 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE