DJ MARKT USA/Kleine Verluste - Inflationsdaten dürften Richtung vorgeben

Zur Wochenmitte deutet sich an den US-Börsen eine leicht negative Eröffnung an. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich bis zu 0,2 Prozent niedriger. Letztlich dürften aber die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise aus dem Januar die Richtung vorgeben, heißt es aus dem Handel. Volkswirte erwarten im Konsens, dass sich der Preisauftrieb im Vergleich zum Vormonat auf 0,3 Prozent abgeschwächt hat, nachdem im Dezember ein Anstieg um 0,4 Prozent verzeichnet worden war.

Außerdem steht ein weiterer Auftritt des US-Notenbankchairmans Jerome Powell auf der Agenda. Nachdem er am Dienstag dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort stand, folgt nun die Anhörung vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses. Powell wird erst nach der Veröffentlichung der Verbraucherpreise sprechen, so dass er die Möglichkeit hat, darauf in seiner Anhörung einzugehen.

Am Anleihemarkt setzen die Renditen ihren Anstieg fort. Selbst wenn sich die Teuerung im Januar abgeschwächt haben sollte, bestehe nach wie vor die Gefahr, dass die protektionistische Handelspolitik der neuen US-Regierung die Inflation anheize, so Marktteilnehmer. Am Dienstag waren die Renditen gestiegen, nachdem Powell frühere Aussagen wiederholt hatte, wonach die Federal Reserve es nicht eilig hat, die Zinsen zu senken.

Geschäftszahlen kommen am Mittwoch zunächst von - unter anderem - Kraft Heinz und CVS Health - und nach Börsenschluss von Cisco. Schon bekannt sind die Zahlenausweise von Gilead Sciences und Edwards Lifesciences. Beim Biopharmazie-Unternehmen Gilead kommt neben den überraschend starken Viertquartalszahlen der optimistische Ausblick gut an; die Aktie steigt vorbörslich um 4,2 Prozent.

Der Medizintechnikhersteller Edwards hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Auch der Ausblick überzeugt, was der Aktie zu einem Plus von 4,7 Prozent verhilft.

February 12, 2025

