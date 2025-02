Agora Energiewende schlägt eine EU-konforme Förderung großer PV-Anlagen und Windparks an Land vor. Die Kernbotschaft: das Marktprämienmodell durch Differenzkontrakte zu ersetzen und mit langfristigen Stromverträgen (PPA) zu ergänzen. Agora Energiewende hat eine Studie vorgestellt, die Lösungen anbieten will, um die Zukunft des Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) zu gestalten. Dabei geht es um die Etablierung von Differenzverträgen (CfD) in Kombination mit langfristigen Stromverträgen (PPA). Die kommende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...