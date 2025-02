Köln/Tübingen (ots) -Alle 27 Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Blutkrebs, darunter viele Kinder und Jugendliche. Mit unserer neuen Social-Media-Kampagne, die ab dem 17. Februar 2025 startet, zeigen wir auf, dass Hilfe dringend notwendig ist - genau jetzt. In kurzen Clips erzählen wir persönliche Geschichten von Menschen, die eng mit den Themen Blutkrebs und Stammzellspende verbunden sind. Mit dabei ist die ehemalige Patientin Maja, die als Sechsjährige an Leukämie erkrankte. Unter dem bekannten Claim "Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein." rufen wir das ganze Jahr über mit weiteren Protagonist:innen dazu auf, sich als potenzielle Lebensretter zu registrieren, Geld zu spenden oder die DKMS auf andere Art zu unterstützen.Am 15. Februar ist der internationale KinderkrebstagBlutkrebs ist die häufigste bösartige Erkrankung bei Kindern. Jedes Jahr erhalten weltweit über 93.000 Kinder bis 14 Jahre diese Diagnose. Auch Majaaus dem bayerischen Roth war betroffen. Glücklicherweise schlug bei ihr die Chemotherapie an und sie benötigte keine Stammzellspende. Es ist ihr ein großes Anliegen Menschen, vor allem Kinder, die auf eine Stammzellspende angewiesen sind, zu unterstützen. Daher macht sie sich heute als Volunteer (https://mediacenter.dkms.de/news/volunteer-maja/) bei Registrierungsaktionen oder Infoveranstaltungen für die DKMS stark.Da Maja aufgrund ihrer Erkrankung selbst nicht als Spenderin in Frage kommt, freut sie sich, mit ihrem Ehrenamt etwas zurückgeben zu können und auch jetzt bei der Kampagne mitzuwirken. "Ich möchte meine Geschichte und mein Schicksal dazu nutzen, andere Menschen zu motivieren, sich zu registrieren", sagt Maja.Die kurzen Videos sind bei Instagram, Facebook, TikTok und YouTube zu sehen und richten sich bewusst an junge Menschen. Diese werden aus medizinischen Gründen überdurchschnittlich häufig für eine Stammzellspende angefragt. Zudem bleiben sie der Datei lange erhalten."Nachwuchs wird dringend gesucht: In diesem Jahr verliert die DKMS allein aus Altersgründen rund 150.000 registrierte Spender:innen. Eine Steigerung um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die neue Social-Media-Kampagne soll dabei helfen, diese Lücke zu schließen. Wir freuen uns darauf, möglichst viele junge Menschen mit unserer Botschaft in ihrer digitalen Lebenswelt zu erreichen, mögliche Ängste und Vorbehalte abzubauen und zukünftig für noch mehr Blutkrebspatient:innen in aller Welt einen passenden Spender oder eine passende Spenderin in der Datei zu finden", sagt DKMS Geschäftsführer Stephan Schumacher.Rund 10 Prozent aller vermittelten DKMS Spenden gehen an Kinder bis 14 JahreIm Jahr 2024 wurden insgesamt 912 DKMS Stammzellspenden an Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre vermittelt. 150 davon kamen von Spender:innen aus Deutschland. Weltweit gaben über 9.100 DKMS Spender:innen im vergangenen Jahr Betroffenen eine zweite Chance auf Leben. Rund 6.600 von ihnen kamen aus Deutschland.Kampagne lebt vom PerspektivwechselWie urplötzlich die Suche nach dem passenden Stammzellspender das ganze Leben bestimmen kann, hat Tätowierer und Content Creator Jers aus Osnabrück erfahren müssen: Als seine Tochter Hailey (heute zweieinhalb) ein Jahr alt war, benötigte sie aufgrund einer Stoffwechselerkrankung dringend eine Stammzellspende. "Hailey hat jetzt die Aussicht auf eine glückliche Zukunft, weil ein Lebensretter für sie gefunden wurde", sagt der 41-Jährige.Mögliche Vorbehalte bei der Stammzellspende baut Arzt Jonas(28) ab, der die Spender:innen im DKMS Entnahmezentrum in Köln betreut. Von den Voruntersuchungen bis zur Entnahme begleitet Jonas Spender:innen auf dem Weg, eine Lebenschance zu schenken. "Vor der Spende wird man komplett auf den Kopf gestellt", erklärt er im Video "Erst wenn feststeht, dass man komplett gesund ist, wird eine Freigabe zur Spende erteilt."Das ganze Jahr hindurch folgen weitere Videos mit DKMS Expert:innen sowie Geschichten über Spender:innen und Patient:innen, die zur Registrierung und zur Geldspende motivieren sollen. Diese werden neben Social Media auch über Streaming-Kanäle verbreitet.Eine Registrierung ist jederzeit möglich unter www.dkms.de. Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können ihr Set anfordern, und vielleicht schon bald einem Kind oder einem Erwachsenen irgendwo auf der Welt eine Lebenschance geben.Pressekontakt:DKMS Donor Center gGmbHCorporate Communications0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deFotos und Kampagnenvideos finden Sie zum Download hier: https://mediacenter.dkms.de/news/weltkinderkrebstag-25/Falls Sie ein Interview mit einem der Protagonisten wünschen, melden Sie sich gerne bei uns.Original-Content von: DKMS Donor Center gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/5969552