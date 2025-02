Armis, das mit 4,2 Milliarden Dollar bewertete Cybersicherheitsunternehmen, nimmt strategische Vereinheitlichungen im Rahmen der Markteinführung vor, während es weiterhin ein Rekordwachstum vorantreibt

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, gab heute auf seiner Accelerate-Konferenz in Mexiko die Beförderung von Alex Mosher zum President von Armis mit sofortiger Wirkung bekannt.

Im Rahmen seiner fünfjährigen Geschäftsstrategie hat sich Armis zum Ziel gesetzt, an die Börse zu gehen und ein generationsübergreifendes Cybersicherheitsunternehmen aufzubauen. In seiner neuen Rolle als President wird Mosher die einheitlichen Go-to-Market-Funktionen von Armis leiten und den Wandel weiterhin zügig vorantreiben, während das Unternehmen skaliert, um sein schnelles Wachstum zu unterstützen.

"Alex hat seit Beginn seiner Tätigkeit bei Armis wiederholt seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Ergebnisse zu liefern und zu gewinnen. Er war ein großartiger Kollege, Partner und Vorgesetzter. Er hat die einzigartige Fähigkeit, unterschiedliche GTM-Teams zusammenzubringen und sie zum gemeinsamen Erfolg zu führen", sagte Yevgeny Dibrov, Mitbegründer und CEO von Armis. "Alex hat als unser ehemaliger Chief Revenue Officer immer wieder erfolgreich geliefert, und ich freue mich darauf, dass er in dieser ehrgeizigen neuen erweiterten Rolle als President noch erfolgreicher sein wird."

Alex Mosher wird weiterhin direkt an Yevgeny Dibrov, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Armis, berichten, aber nun eine erweiterte Rolle übernehmen, die alle Funktionen vor und nach dem Verkauf, den Betrieb und den Support umfasst, sowie die Zusammenarbeit mit allen zugehörigen Marketing-, Rechts- und Finanzteams.

In dieser erweiterten Rolle wird sich Alex mehr darauf konzentrieren, wie das Wachstum beschleunigt werden kann, wie mit Partnern erfolgreiche Modelle entwickelt werden können, wie unsere Kundenbeziehungen vertieft werden können, wie die höchsten Kundenbindungsraten sichergestellt werden können und wie Effizienz, Umsatz und Skalierung gesteigert werden können. Er wird mit dem gesamten Führungsteam zusammenarbeiten und dazu beitragen, dass Armis seinen Marktanteil weiter ausbauen und seine Rentabilität und Margen steigern kann.

"Armis ist im Kernbereich der Cybersicherheitsinnovation tätig; unsere Plattform sorgt dafür, dass Tausende von Einrichtungen weltweit täglich sicher und geschützt sind. Wir sind der führende Anbieter, wenn es um eine einzige Plattform für das Management von Cyberrisiken geht", sagte Alex Mosher, President von Armis. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir einen einheitlichen GTM-Ansatz haben, der alle Elemente der Kundenreise abdeckt. Ich freue mich darauf, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden weiterhin vollkommen sicher und geschützt sind und dass unser Unternehmen bestens positioniert ist, um sein Versprechen, ein generationsübergreifendes Cybersicherheitsunternehmen zu sein, zu erfüllen."

Mosher ist ein preisgekrönter, seit 20 Jahren erfahrener Veteran im Bereich Cybersicherheit mit außergewöhnlicher Erfahrung in wegweisenden GTM-Rollen. Vor seinem Eintritt bei Armis arbeitete Alex mit großen globalen Marken wie MobileIron, CA Technologies und EMtec Inc. zusammen.

Armis ist der führende Anbieter im Bereich Cyber Exposure Management und im weiteren Bereich der Cybersicherheit, der sich mit CPS, OT, ICS, MDS, CAASM/Asset Management, IoMT, IOT, Vulnerability Management, Sicherheitsanforderungen in Bezug auf Ergebnisse und Risikominderung befasst. Armis stellt sicher, dass Organisationen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten vom Grund bis zur Cloud.

Armis, das kürzlich in die Inc.-Liste "Best In Business" aufgenommen wurde, hat die Marke von 200 Millionen US-Dollar Jahresumsatz überschritten und wurde mit 4,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Wenn Sie mehr über Armis und unsere preisgekrönte Plattform erfahren möchten, klicken Sie bitte hier. Wenn Sie mehr über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei Armis erfahren möchten, klicken Sie bitte hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Expositionsmanagement und -sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risikoexposition des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden, grenzenlosen Welt stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Ressourcen kontinuierlich sehen, schützen und verwalten vom Grund bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, Fortune-200- und Fortune-500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und kommunale Einrichtungen, damit kritische Infrastrukturen, die Wirtschaft und die Gesellschaft rund um die Uhr sicher bleiben. Armis ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

