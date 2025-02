Wolfratshausen (ots) -Nach der Verbuchung aller Geschäftszahlen 2024, wird der IT-Macher sein zwischenzeitlich neuntes Geschäftsjahr wiederum mit einem gesunden Wachstum abschließen. Trotz einiger wirtschaftlicher Eintrübungen auf dem Markt, blickt der IT-Macher zuversichtlich in die Zukunft.Zum neunten Mal in Folge konnte das Unternehmen den kontinuierlichen Zuwachs bei Umsatz und Ertrag erzielen und lag somit im Plan. Das Team der Wolfratshauser Oracle Forms- und APEX-Experten ist aktuell 30 Mitarbeiter: innen groß."Unser Geschäftsfokus liegt unverändert auf der Betreuung von Unternehmen, die Oracle Forms und APEX im Einsatz haben oder mit diesen Technologien Software entwickeln wollen. Mit zwei Jahren Verzögerung wurde nun die lang erwartete Oracle Forms Version 14 mit vielen neuen Funktionen freigegeben. Die Unterstützung der zahlreichen Oracle Forms Kunden bei dem Umstieg auf die Version 14 wird einer der Schwerpunkte im Geschäftsbereich Forms sein.", so Michael Kilimann, Geschäftsführer der Der IT-Macher GmbH.Zufriedene Kunden und Mitarbeiter stehen bei uns an erster Stelle. Wir freuen uns, dass der Erfolg des Unternehmens auch durch eine Auszeichnung des Handelsblatts, als einer der besten IT-Arbeitgeber Deutschlands extern bestätigt wurde. Auch erhielt der IT-Macher auf Kununu, der Online-Plattform für Arbeitgeberbewertungen, zum vierten Mal in Folge das Top Company-Siegel.Der IT-Macher GmbHund was sie über uns wissen sollten...Unser IT-Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München gelegen, beschäftigt gut 30 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT-Know-how.Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Entwicklung & Modernisierung von Software- Anwendungen, sowie die Bereitstellung ausgereifter IT- Lösungen für die Umsetzung typischer Unternehmens- Aufgaben in den Technologien Oracle Forms, Oracle APEX, Oracle WebLogic Server sowie der Oracle Cloud.Zu den rund 50 Kunden im überwiegend deutschsprachigen Raum gehören mittelständische und größere Unternehmen, Konzerne, sowie öffentliche Auftraggeber von Bund und Ländern.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHAnna KilimannMarketing und KommunikationKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT-Macher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121145/5969600