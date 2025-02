Die Geschäftszahlen des US-Biotechnologieunternehmens Biogen für das vierte Quartal 2024 zeigen ein gemischtes Bild. Während der Umsatz um 2,9 Prozent auf 2,46 Milliarden Dollar stieg und der bereinigte Gewinn je Aktie mit 3,44 Dollar über den Erwartungen lag, sorgt vor allem der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr für Ernüchterung an den Märkten. Das Unternehmen rechnet für 2025 mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, was hauptsächlich auf den verstärkten Wettbewerb im Bereich Multiple Sklerose zurückzuführen ist. Der prognostizierte bereinigte Gewinn je Aktie von 15,25 bis 16,25 Dollar liegt unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 16,34 Dollar.

Strategische Neuausrichtung und Entwicklungspartnerschaft

In Reaktion auf die Herausforderungen setzt Biogen auf eine strategische Neupositionierung. Das Unternehmen hat ein umfangreiches Kosteneinsparungsprogramm im Umfang von einer Milliarde Dollar initiiert und verstärkt seine Investitionen in zukunftsträchtige Entwicklungsprojekte. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die neu geschlossene Forschungs- und Entwicklungskooperation mit Royalty Pharma, die Finanzmittel von bis zu 250 Millionen Dollar für die Entwicklung des vielversprechenden Lupus-Medikaments Litifilimab bereitstellt. Diese Partnerschaft könnte sich als wichtiger Wachstumstreiber für die kommenden Jahre erweisen.

