Dass die Zahl der Beschäftigten in der Branche der erneuerbaren Energien 2023 zulegen konnte, lag neben den Wärmepumpen vor allem an der Photovoltaik. In der PV-Branche nahm die Bruttobeschäftigung um 35% zu und erreichte knapp 100.000 Personen. Erneuerbare Energien haben 2023 in Deutschland mehr Arbeitsplätze geschaffen. Damit hat der Beschäftigungszuwachs innerhalb der Branche trotz allgemeiner Wirtschaftsflaute angehalten. Wie die Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH in einer ...

