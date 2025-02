Berlin (ots) -Die Bundesregierung hat heute den ersten Nationalen Aktionsplan gegen Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit verabschiedet. Das Deutsche Institut für Menschenrechte begrüßt diesen Schritt und empfiehlt der künftigen Bundesregierung, die Maßnahmen des Aktionsplans zügig umzusetzen."Beratungsstellen und Ermittlungsbehörden haben in den letzten Jahren immer mehr Fälle von Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit in Deutschland festgestellt, sei es auf dem Bau, im Transportgewerbe oder in Kosmetikstudios. Die im Nationalen Aktionsplan enthaltenen Maßnahmen sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Schutz und Unterstützung für die Betroffenen", erklärt Naile Tanis, Leiterin der Berichterstattungsstelle Menschenhandel des Instituts.Besonders positiv sei, dass die Bundesregierung die Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen gestärkt habe. "Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit sind schwere Menschenrechtsverletzungen, die nur mit Hilfe handlungsfähiger und gut vernetzter zivilgesellschaftlicher Organisationen zurückgedrängt werden können", so Tanis. Zivilgesellschaftliche Beratungs- und Unterstützungsangebote müssten langfristig mit den notwendigen Ressourcen für ihre umfangreichen Aufgaben ausgestattet werden. Deshalb sei es zu begrüßen, dass die Bundesregierung das Beratungsnetzwerk "Faire Integration" gesetzlich verankert habe.Wichtig sei es nun, dass die Umsetzung des heute beschlossenen "Nationalen Aktionsplans gegen Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit" in enger Abstimmung mit der Umsetzung des "Nationalen Aktionsplans zur Prävention und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz der Betroffenen" erfolgt. Diesen Aktionsplan hatte die Bundesregierung im Dezember 2024 verabschiedet.WEITERE INFORMATIONENDeutsches Institut für Menschenrechte (2024): Monitor Menschenhandel in Deutschland. Erster Periodische Bericht. Berlinhttps://ots.de/d8X5vKBerichterstattungsstelle Menschenhandelhttps://ots.de/AZe80bPressekontakt:Ute Sonnenberg, 2. PressesprecherinTel.: 030 259 359 453E-Mail: sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.dewww.institut-fuer-menschenrechte.deBluesky | LinkedIn | Mastodon | YouTubeOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51271/5969609