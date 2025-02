Spaichingen (ots) -"Floristik wird zum Erlebnis", so das Versprechen vom Schwarzwälder Startup Flowers & Me. Geschäftsführer Christian Perian und sein Team setzen auf ein innovatives Konzept: liebevoll gestaltete DIY-Boxen, die alles enthalten, was für das Anfertigen beeindruckender Dekorationen benötigt wird. Ob moderne Trockenblumen-Arrangements oder stilvolle Werkstücke mit lebenden Pflanzen - jede Box ist ein Rundum-sorglos-Paket. So bleibt einem nicht nur der Weg zu verschiedenen Geschäften erspart, sondern auch das Problem, dass oft ungenutztes Material übrig bleibt. Mit den DIY-Boxen von Flowers & Me erhält man genau die Menge, die man wirklich braucht, und spart so Mühe, Zeit und Geld.Das Ziel definiert CEO Perian so: "Kreativität macht vielen Leuten Spaß, aber oft fehlt es an Inspiration oder dem benötigten Material. Viele haben auch keine Vorkenntnisse und trauen sich deswegen nicht zu, etwas Schönes selbst zu gestalten. Mit unseren Deko-Boxen geben wir jetzt jedem die Möglichkeit, beeindruckende Werkstücke anzufertigen, die garantiert gelingen und auch Gäste und Freunde begeistern." Schlüssel zum Erfolg ist neben der hochwertigen Box eine leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung in Videoform.Dekoration wird zum ErlebnisOb alleine für einen entspannenden Kreativmoment oder gemeinsam mit Freunden - die DIY-Boxen machen das Gestalten zu einem echten Erlebnis. Besonders beliebt sind sie als Highlight für Junggesellinnenabschiede, Team-Events oder gemütliche Abende in guter Gesellschaft. Auch bei Schwangerschafts- oder Babypartys sowie Kreativ-Workshopws vereinfachen die Produkte von Flowers & Me die Organisation und Beschaffung und gewährleisten ein Ergebnis, das die Teilnehmer begeistert."Unsere DIY-Boxen eigenen sich aber auch hervorragend als tolles Geschenk - egal ob zum Geburtstag, Jubiläum, zur Party oder Hochzeit und auch für Kunden oder Team-Events.", so der Geschäftsführer. Dabei habe man auch an Bastel-Events und Geburtstage gedacht, die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern erleben, was gerade auch bei Mädchen gut ankommen würde.Die Produktpalette im Webshop ist vielseitig: Von eleganten Tischdekorationen über Sideboard-Arrangements bis hin zu dekorativen Loops für Wand und Fenster. Die Mischung aus langlebigen Trockenblumen und lebenden Pflanzen sorgt für stilvolle Arrangements, die in jedem Zuhause für einen besonderen Blickfang sorgen. Flowers & Me schafft es, Floristik und DIY auf eine Weise zu verbinden, die nicht nur Spaß macht, sondern auch Design auf höchstem Niveau garantiert.Floristik auf einem anderen LevelDie Mission des Startups ist klar: Die Freude am Selbermachen wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Mit Fokus auf modernem Design und hochwertiger Verarbeitung revolutioniert das Unternehmen die Art und Weise, wie Menschen Floristik erleben. Dabei wird eng mit namhaften Floristen und bekannten Influencern zusammengearbeitet, um stets die neuesten Trends und frische Inspirationen zu liefern. Als Markenbotschafter präsentieren Anja und Anette, bekannt als die "Dekozwillinge", in sozialen Netzwerken die Werkstücke einem breiten Publikum. Die sympathischen Deko-Liebhaberinnen geben außerdem Einblicke hinter die Kulissen des Unternehmens und vermitteln ihren Followern Trends und Tipps für schöneres Wohnen und kreative Erlebnisse.Mehr Informationen und die gesamte Produktpalette finden Sie unter www.flowers-and-me.shop (https://flowers-and-me.shop).Pressekontakt:info@flowers-and-me.shopOriginal-Content von: Flowers & Me GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177388/5969628