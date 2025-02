Hamburg (ots) -- 39 % der Deutschen haben bereits Dating Apps im Urlaub benutzt - Deutschland nach Spanien auf Platz 2 im europäischen Vergleich- Fast jeder Vierte der deutschen Befragten (22 %) könnte sich einen romantischen Urlaub mit einem Teammitglied aus dem eigenen Arbeitsumfeld vorstellen- Untreue im Urlaub - Berliner Befragte könnten sich einen Seitensprung (24 %) vorstellen, Saarländer (67 %) bleiben lieber treu- 69 % der Befragten sehen Urlaub nach einer Trennung als ideale Möglichkeit, mit der Vergangenheit abzuschließenLiebe, Romantik und Abenteuer gibt es nicht nur zu Hause, sondern auch auf Reisen. Ob ein romantischer Urlaub zu zweit oder ein abenteuerlicher Urlaubsflirt dank Dating-App: Reisen eröffnet nicht nur neue Horizonte, sondern ermöglicht auch besondere Begegnungen. Opodo, eines der führenden Online-Reisebüros in Europa, hat sich in seiner neuen Umfrage die Datingvorlieben der Deutschen im Urlaub genauer angesehen.39% der Deutschen haben im Urlaub schon Dating-Apps genutztDeutschland liegt damit über dem internationalen Umfrage-Durchschnitt, der bei 30 % liegt. In Deutschland führt Mecklenburg-Vorpommern (53 %) die Liste der Bundesländer an. Bremen verzeichnet die geringste Nutzung (26 %). Gerade jüngere Menschen mit Affinität für Soziale Medien nutzen Dating-Apps. So ist die Altersgruppe mit der höchsten Nutzung die der 25-34 Jährigen (58 %).Im europäischen Vergleich belegen die Deutschen Platz 2 der Top 5 Länder, die im Urlaub am häufigsten Dating-Apps nutzen:1. Spanien (60 %)2. Deutschland (39 %)3. Portugal (29 %)4. Italien (27 %)5. Frankreich (24 %)Die beliebteste Urlaubsfantasie: Ein romantischer Urlaub mit einem attraktiven FreundGut ein Drittel der deutschen Befragten (36 %) könnte sich einen romantischen Urlaub mit einem attraktiven Freund vorstellen. 22 % würden gerne mit einem Arbeitskollegen verreisen. Männer bevorzugen beinahe doppelt so oft wie Frauen einen Kollegen für ihren Urlaubsflirt: 29 % vs. 17 %. Anschließend folgt "ein Fremder". Hierbei könnten sich doppelt so viele Männer (17 %) wie Frauen (8 %) eine fremde Person für ihren Urlaubsflirt vorstellen. Auf dem letzten Platz folgt der Ex-Partner.Im Bundesländervergleich ist Berlin (52 %) einem Urlaubsflirt mit einem Freund am meisten aufgeschlossen, dicht gefolgt von Sachsen (50 %), während Bremen mit nur 14 % dasjenige Bundesland ist, in dem die wenigsten Befragten das für eine gute Option halten. Herausstechen auch die Saarländer, bei denen mehr als die Hälfte (56 %) der Befragten keinen leidenschaftlichen Urlaub mit jemand anderem als dem Partner verbringen wollen.Reisen als Therapie nach einer TrennungKnapp drei Viertel (69 %) der Deutschen sind der Meinung, dass ein Urlaub nach einem Liebes-Aus eine gute Lösung ist, um mit der Vergangenheit abzuschließen und Neues zu wagen. Dabei bevorzugt die Mehrheit der Deutschen nach einer Trennung einen entspannten Urlaub:1. Erholsamer Urlaub (45 %)2. Festliches Reiseziel (22 %)3. Kultururlaub (11 %)4. Kulinarischer Urlaub (5 %)Reisen: Ein Sprungbrett in die Untreue? Aber nicht im Saarland!Wenn es darum geht, wer im Urlaub schon mal einen Seitensprung begangen hat, liegen die männlichen Befragten vor den weiblichen Befragten. Fast jeder vierte Mann (24 %) gibt zu, seinen Partner im Urlaub schon einmal betrogen zu haben, während es bei den Frauen jede siebte Frau (15%) ist. Die männlichen Befragten, 32 %, sind zudem einem Urlaubsflirt aufgeschlossener als die weiblichen Befragten (21 %). Mehr als die Hälfte (60 %) der weiblichen Befragten geben an, noch nie über einen Urlaubsflirt nachgedacht zu haben. Bei den Männern sind es 42 %.Im Bundesländervergleich sind es die Berliner Befragten, die ihre Partner im Urlaub am häufigsten betrügen. Beinahe ein Drittel (29 %) der Befragten aus Berlin, gefolgt von einem Viertel (24 %) der Thüringer Befragten, haben bereits einen Seitensprung im Urlaub begangen, während die Saarländer (11 %), Brandenburger (11 %) und Schleswig-Holsteiner (12 %) am anderen Ende der Umfrageergebnisse treuer sind. Zudem geben 82% der Schleswig-Holsteiner an, noch nie darüber nachgedacht zu haben, einen Seitensprung im Urlaub zu begehen. Saarländer belegt hier den zweiten Platz (67 %). Wenn 2025 also ein Urlaub ohne den Partner geplant ist, dann können Paare aus dem Saarland und Schleswig-Holstein definitiv beruhigter schlafen.MethodikDie Statistiken in dieser Pressemitteilung basieren auf einer von OnePoll vom 25. Oktober bis 30. Oktober 2024 durchgeführten Umfrage unter 9.000 Nutzern weltweit, darunter 1.000 deutsche Befragte, die in den letzten fünf Jahren im Ausland Urlaub gemacht haben.