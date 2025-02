MÜNCHEN (dpa-AFX) - Dem deutschen Wohnungsbau droht in den nächsten Jahren eine fortgesetzte Talfahrt. Die europäische Bauforschungsgruppe Euroconstruct prophezeit in ihrer neuen Prognose jährlich schrumpfende Fertigstellungszahlen bis 2027: Nach geschätzt 250 000 neuen Wohnungen im vergangenen Jahr erwarten die Ökonomen in diesem Jahr noch 205 000 Fertigstellungen, und bis 2027 ein weiteres Absinken auf 165 000.

Schlusslicht Deutschland



Mit einem erwarteten Einbruch des Wohnungsbaus um 44 Prozent in den Jahren 2023 bis 2027 wäre Deutschland im europäischen Vergleich Schlusslicht - und das auch noch mit erheblichem Abstand zum Vorletzten Österreich (-37,3 Prozent). Für die große Mehrheit der westeuropäischen Länder erwarten die Ökonomen nach einem Tiefpunkt in diesem Jahr bereits ab 2026 eine Erholung des Wohnungsbaus.

Großbritannien könnte trotz kleinerer Bevölkerung Deutschland überholen

Euroconstruct ist ein Zusammenschluss von auf die Bauwirtschaft spezialisierten Wirtschaftswissenschaftlern aus 19 Ländern - 15 westeuropäischen und 4 osteuropäischen. Auf deutscher Seite ist das Münchner Ifo-Institut beteiligt. Der Wohnungsbau schwächelt nicht nur in Deutschland, aber laut Prognose ist in keinem der 14 anderen westeuropäischen Länder bis 2027 eine so schlechte Entwicklung zu erwarten wie in der Bundesrepublik.

"In Deutschland verhindern derzeit vor allem die hohen Baukosten eine rasche Marktbelebung", sagte Ifo-Bauexperte Ludwig Dorffmeister. Der Euroconstruct-Prognose zufolge könnte Großbritannien mit geschätzt 210 000 neuen Wohnungen im Jahr 2027 den deutschen Wohnungsbau überholen, obwohl das Vereinigte Königreich über 15 Millionen weniger Einwohner zählt. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes nannte die Prognose alarmierend./cho/DP/jha