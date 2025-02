Die 20.Ausgabe des führenden Events für Entwickler heißt Systemarchitekten und -administratoren, DevOps- und Sicherheitsingenieure sowie Konstrukteure willkommen

Am 11. März 2025 veranstaltet Esri, der weltweit führende Anbieter von Technologie für geografische Informationssysteme (GIS), den Developer Technology Summit in Palm Springs, Kalifornien.

In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Veranstaltung, die früher als Esri Developer Summit bekannt war, erheblich weiterentwickelt, um die wachsende Anwender-Community von Esri aus Entwicklern, Systemarchitekten und -administratoren, DevOps- und Sicherheitsingenieuren sowie Konstrukteuren zu unterstützen. In diesem Jahr können sich die Teilnehmer auf ein erweitertes Angebot an technischen Inhalten freuen, das die neuesten Entwickler-Tools und IT-Implementierungen abdeckt. Die Teilnehmer der diesjährigen Konferenz werden lernen, wie man

die neuesten Esri SDKs, Open-Source-Bibliotheken und Datendienste nutzt, um innovative räumliche Lösungen zu entwickeln.

Unternehmens-GIS-Systeme konstruiert und verwaltet, damit sie skalierbar, leistungsfähig und sicher sind.

maßgeschneiderte Lösungen konfiguriert und Systeme mit Hilfe von ArcGIS Maps SDKs, Scripting, APIs und ArcGIS Location Services erweitert und automatisiert.

ArcGIS mit anderen Technologien wie KI im gesamten Unternehmen integriert.

Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, das Esri Development-Team zu treffen, eine Vielzahl von technischen Sitzungen und Demos zu sehen, an praktischen Schulungen teilzunehmen und Anwenderpräsentationen zu erleben.

WAS: Esri Developer Technology Summit

WO: Palm Springs Convention Center, Palm Springs, Kalifornien.

WANN: Dienstag, 11. März Freitag, 14. März 2025.

Wenn Sie Interesse haben, am Esri Developer Technology Summit teilzunehmen, kontaktieren Sie bitte das Media Relations-Team von Esri unter media.help@esri.com.

