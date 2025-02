Hamburg (ots) -Executive Search in der Lebensmittel- und Agrarindustrie - Mess-Systeme und Analyselösungen in Deutschland, Österreich und den BeneluxstaatenEin international führendes Unternehmen für Analyselösungen in der Lebensmittel- und Agrarindustrie sucht aktuell nach einem Service Director (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-customer-success-manager/30447/) für die Region Deutschland, Österreich und die Beneluxstaaten. Dieser wird vom Standort der Tochter GmbH in Norddeutschland aus das Service-Management für die nordeuropäische Region steuern.Gesamtverantwortung Servicestrategie & Service-ManagementDer Service Director wird im konkreten zusammen mit 35 Mitarbeitenden für die Kundenbindung, Kundenzufriedenheit sowie die Integration von Neukunden verantwortlich sein. Der Anspruch ist es, dass die Serviceingenieur*innen und Servicetechniker*innen herausragenden technischen Service und zeitnahe Problemlösungen in der Region liefern.Besonderer Fokus liegt bei der Vakanz zudem auf der Servicestrategie, der Führung und Weiterentwicklung des Service-Teams sowie der Optimierung der Prozesse. Der oder die Manager*in wird dafür eng mit der Produktentwicklung, dem Vertrieb und anderen internationalen Service-Teams zusammenarbeiten und dabei auch die Verantwortung für Umsatz- und Budgetziele tragen.Executive Search - erfahrene Leitungskräfte gesuchtFür die Stelle werden Kandidat*innen aus dem Ingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen, Lebensmitteltechnologie oder Agrarwissenschaften gesucht, die bereits Erfahrung in einer leitenden Position im technischen Service vorweisen können.Beim Executive Search (https://www.kontrast-gmbh.de/de/executive-search/) wird das Unternehmen von der Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/ingenieurwesen/) unterstützt. Die Personalberater*innen haben bereits über 30 Jahre Erfahrung in der Besetzung von Managementpositionen im Ingenieurwesen und stehen Interessent*innen bei Fragen zur Vakanz gerne zur Verfügung. Beim Active Sourcing kann die Hamburger Headhunter Agentur (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-hamburg/) zudem auf einen hochwertigen firmeninternen Kandidatenpool zugreifen, um schnell in die professionelle Direktansprache zu starten.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmbh.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5969805