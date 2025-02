Wien (ots) -Die konservative ÖVP hat damit immerhin den Kern ihrer Glaubwürdigkeit verteidigt, indem sie sich bei grundlegenden Werten der Übernahme durch Kickl verweigerte. Für die Union in Deutschland sollte dies ein mahnendes Beispiel sein.Doch wie kann es nun in Österreich weitergehen? Ein erneuter Urnengang mit der Begründung, dass jetzt eben keiner mit keinem kann, wäre den Bürgern nicht zuzumuten. Stattdessen müssen endlich jene zusammenstehen, die unzweifelhaft Demokraten sind - und das sind alle außer der FPÖ. Es gäbe viele Möglichkeiten, für die es offenbar aber an Fantasie mangelt: Eine von der Parlamentsmehrheit getragene Expertenregierung, eine von verschiedenen Parteien geduldete Minderheitsregierung oder doch ein Dreierbündnis aus ÖVP, SPÖ und Neos oder Grünen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5969819