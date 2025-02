Die Unilever-Aktie zeigt sich am Handelstag in robuster Verfassung und verzeichnet im Londoner Handel einen Anstieg von 0,4 Prozent auf 47,40 GBP. Im Tagesverlauf erreichte das Papier einen Höchststand von 47,61 GBP, was das anhaltende Interesse der Anleger unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 37,30 GBP im April 2024, von dem sich die Aktie mittlerweile deutlich distanziert hat. Der aktuelle Kurs liegt nun mehr als 21 Prozent über diesem Tiefpunkt, wenngleich noch Potenzial zum 52-Wochen-Hoch von 50,34 GBP besteht.

Optimistische Dividendenprognose für 2024

Die Aussichten für Unilever-Aktionäre gestalten sich vielversprechend, insbesondere im Hinblick auf die Dividendenentwicklung. Während im Vorjahr eine Dividende von 1,48 GBP ausgeschüttet wurde, prognostizieren Analysten für das laufende Jahr eine deutliche Steigerung auf 1,81 EUR je Aktie. Diese positive Einschätzung wird durch die durchschnittliche Kurszielprognose von 47,86 GBP gestützt, die weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,92 EUR je Aktie, was die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

