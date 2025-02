Die AFC Energy-Aktie durchlebte am Handelstag eine Berg- und Talfahrt mit bemerkenswerten Kursschwankungen. Nach einem Handelsstart bei 0,120 EUR verzeichnete das Papier zunächst einen positiven Impuls und erreichte am Vormittag einen Höchststand von 0,120 EUR. Die anfängliche Euphorie währte jedoch nicht lange, denn im weiteren Tagesverlauf setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein. Bis zum Nachmittag rutschte der Kurs auf 0,116 EUR ab, was einem Minus von 1,2 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen zeigte mit über 81.000 gehandelten Aktien eine rege Aktivität der Marktteilnehmer.

Langfristige Entwicklung zeigt erhebliche Kursspanne

Im längerfristigen Vergleich offenbart sich die beträchtliche Volatilität des Wasserstoff-Unternehmens. Während die Aktie am 1. Juni 2024 noch ein 52-Wochen-Hoch von 0,305 EUR markierte, fiel sie im Oktober auf ein Jahrestief von 0,073 EUR. Diese extreme Kursspanne verdeutlicht das hohe Risikopotenzial des Titels. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten einen Verlust von 0,022 GBP je Aktie, wobei die nächsten Quartalszahlen für Ende Februar 2025 erwartet werden. Eine Dividendenausschüttung ist für das aktuelle Jahr nicht vorgesehen.

