Das rasante Wachstum der KI ist schneller als die Governance Führungskräfte haben Schwierigkeiten, Innovation mit Rechenschaftspflicht und Ethik in Einklang zu bringen, was Anlass zur Sorge für die Zukunft der KI-Einführung gibt

Neue Forschungsergebnisse von NTT DATA, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, zeigen, dass Unternehmen bei der Einführung von KI einen Wettlauf veranstalten, doch eine Verantwortungslücke droht, den Fortschritt zu untergraben. Mehr als 80 der Führungskräfte geben zu, dass Führung, Governance und die Bereitschaft der Belegschaft nicht mit den Fortschritten der KI Schritt halten können, was Investitionen, Sicherheit und das Vertrauen der Öffentlichkeit gefährdet.

Der Bericht "The AI Responsibility Gap: Why Leadership is the Missing Link" stützt sich auf die Erkenntnisse von mehr als 2.300 Führungskräften und Entscheidungsträgern in 34 Ländern und zeigt den dringenden Bedarf an einem von der Führung getragenen Mandat zur Ausrichtung von KI-Innovationen an ethischer Verantwortung auf.

"Die Begeisterung für KI ist unbestreitbar, aber unsere Ergebnisse zeigen, dass Innovation ohne Verantwortung ein Risikomultiplikator ist", sagte Abhijit Dubey, Chief Executive Officer von NTT DATA, Inc. "Unternehmen brauchen führungsorientierte KI-Governance-Strategien, um diese Lücke zu schließen bevor der Fortschritt ins Stocken gerät und das Vertrauen schwindet."

Wichtigste Ergebnisse: Die KI-Verantwortungslücke wird größer

Innovation vs. Verantwortung ist ein Kampf in den Vorstandsetagen - Die Führungsetage ist gespalten: Ein Drittel der Führungskräfte ist der Meinung, dass Verantwortung wichtiger ist als Innovation, während ein weiteres Drittel Innovation über Sicherheit stellt; das verbleibende Drittel bewertet sie gleich.

- Die Führungsetage ist gespalten: Ein Drittel der Führungskräfte ist der Meinung, dass Verantwortung wichtiger ist als Innovation, während ein weiteres Drittel Innovation über Sicherheit stellt; das verbleibende Drittel bewertet sie gleich. Regulatorische Unsicherheit hemmt das Wachstum Mehr als 80 der Führungskräfte geben an, dass unklare staatliche Vorschriften Investitionen und die Umsetzung von KI behindern und zu einer verzögerten Einführung führen.

Mehr als 80 der Führungskräfte geben an, dass unklare staatliche Vorschriften Investitionen und die Umsetzung von KI behindern und zu einer verzögerten Einführung führen. Sicherheit und Ethik hinken den KI-Ambitionen hinterher 89 der Führungskräfte in der C-Suite sorgen sich um KI-Sicherheitsrisiken, doch nur 24 der CISOs glauben, dass ihre Organisationen über einen starken Rahmen verfügen, um KI-Risiken und Wertschöpfung in Einklang zu bringen.

89 der Führungskräfte in der C-Suite sorgen sich um KI-Sicherheitsrisiken, doch nur 24 der CISOs glauben, dass ihre Organisationen über einen starken Rahmen verfügen, um KI-Risiken und Wertschöpfung in Einklang zu bringen. Die Belegschaft ist nicht bereit Wie in unserem neuesten Gen-AI-Bericht dargelegt, geben 67 der Befragten an, dass ihre Mitarbeiter nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um effektiv mit KI zu arbeiten, während 72 zugeben, dass sie keine KI-Richtlinie haben, die den verantwortungsvollen Umgang mit KI regelt.

Wie in unserem neuesten Gen-AI-Bericht dargelegt, geben 67 der Befragten an, dass ihre Mitarbeiter nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um effektiv mit KI zu arbeiten, während 72 zugeben, dass sie keine KI-Richtlinie haben, die den verantwortungsvollen Umgang mit KI regelt. Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit kommen auf 75 der Führungskräfte geben an, dass KI-Ambitionen im Widerspruch zu den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens stehen, was Unternehmen dazu zwingt, energieintensive KI-Lösungen zu überdenken.

Das Führungsmandat: Die KI-Verantwortungslücke schließen

Ohne entschlossenes Handeln riskieren Organisationen eine Zukunft, in der KI-Fortschritte die Governance übertreffen, die für eine ethische, sichere und effektive KI-Einführung erforderlich ist. Führungskräfte müssen sich mit folgenden Themen befassen:

Verantwortungsvolle Gestaltungsprinzipien KI, einschließlich Gen AI, muss von Grund auf und durchgängig verantwortungsvoll aufgebaut werden, wobei Sicherheit, Compliance und Transparenz vom ersten Tag an in die Entwicklung integriert werden müssen. Ein Governance-Imperativ Führungskräfte müssen über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen und ethische und soziale KI-Standards mit einem systematischen Ansatz erfüllen. Bereitschaft der Belegschaft - Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter für die Arbeit mit KI schulen und sicherstellen, dass die Teams die Risiken und Chancen von KI verstehen. Globale Zusammenarbeit bei der KI-Politik Unternehmen, Regulierungsbehörden und Branchenführer müssen zusammenkommen, um klarere, umsetzbare KI-Governance-Rahmenbedingungen zu schaffen und globale KI-Standards festzulegen.

"Die Entwicklung der KI ist klar ihre Auswirkungen werden nur noch zunehmen. Aber ohne entschlossene Führung riskieren wir eine Zukunft, in der Innovation die Verantwortung überholt und Sicherheitslücken, ethische Schwachstellen und verpasste Chancen entstehen", schloss Dubey. "Die Geschäftswelt muss jetzt handeln. Indem wir Verantwortung in die Grundlagen der KI einbetten durch Design, Governance, Bereitschaft der Belegschaft und ethische Rahmenbedingungen erschließen wir das volle Potenzial der KI und stellen gleichzeitig sicher, dass sie Unternehmen, Mitarbeitern und der Gesellschaft insgesamt gleichermaßen dient."

Den vollständigen Bericht finden Sie unter: https://services.global.ntt/-/media/ntt/global/insights/blog/the-ai-responsibility-crisis-why-executive-leadership-must-act-now/the-ai-responsibility-gap-why-leadership-is-the-missing-link.pdf

Über den Bericht

NTT DATA beauftragte Jigsaw Research Ende September und Anfang Oktober 2024 mit der Durchführung einer Primärforschung. Das Team befragte Führungskräfte von Organisationen in 34 Ländern in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika. 98 der über 2.300 Befragten haben direkte Autorität oder Einfluss auf Kaufentscheidungen im Bereich Gen AI. Die vertretenen Branchen sind: Banken und Investment (11 %), Versicherungen (9 %), Fertigung (14 %), Automobil (8 %), Logistik, Reise und Transport (5 %), Telekommunikation, Medien und Technologie (9 %), Gesundheitswesen (9 %), Biowissenschaften und Pharmazie (9 %) sowie Einzelhandel und Konsumgüter (5 %), öffentlicher Sektor (8 %), Energie und Versorgungsunternehmen (7 %), Hochschulbildung und Forschung (6 %).

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein globaler, innovativer Anbieter von Geschäfts- und Technologiedienstleistungen mit einem Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Wir betreuen 75 der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei der Innovation, Optimierung und Transformation für langfristigen Erfolg. Als globaler Top-Arbeitgeber verfügen wir über vielfältige Experten in mehr als 50 Ländern und ein robustes Partner-Ökosystem aus etablierten und neu gegründeten Unternehmen. Unsere Dienstleistungen umfassen Geschäfts- und Technologieberatung, Daten und künstliche Intelligenz, Branchenlösungen sowie die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Anwendungen, Infrastruktur und Konnektivität. Außerdem sind wir einer der weltweit führenden Anbieter von digitaler und KI-Infrastruktur. NTT DATA ist Teil der NTT Group, die jedes Jahr mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert, um Unternehmen und die Gesellschaft dabei zu unterstützen, sicher und nachhaltig in die digitale Zukunft zu gehen. Besuchen Sie uns unter nttdata.com

