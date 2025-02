Berlin - CSU-Chef Markus Söder hat für den Fall eines Wahlsiegs der Union verneint, Bundesminister werden zu wollen. "Als Ministerpräsident und Parteivorsitzender kann ich die bayerischen Interessen am besten vertreten - und trotzdem mithelfen, Deutschland wieder in Ordnung zu bringen", sagte der Landesregierungschef dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgabe). "Ich werde mich als Parteivorsitzender stark und wahrnehmbar im Koalitionsausschuss einbringen."Auch die Frage, ob sein nächster Job dann Bundespräsident sei, verneinte Söder. "Es ist wie im Fußball: Nicht jeder ist als Stürmer geeignet und nicht jeder kann Innenverteidiger spielen. Es muss zu einem passen. Und ich bin mehr Macher als Mahner", so der CSU-Chef.