Tacton, ein weltweit führender Anbieter von Configure, Price, Quote (CPQ)-Software und einer führenden SaaS-Plattform zur Vereinfachung von Vertriebs- und Konfigurationsprozessen für Hersteller komplexer Produkte, gab heute die Erweiterung seines Führungsteams durch vier neue Führungskräfte bekannt. Diese strategischen Rekrutierungen sollen das globale Wachstum von Tacton beschleunigen, seine Position als weltweit führendes CPQ-Softwareunternehmen im Fertigungsbereich stärken und weiterhin enorme Innovation und einen hohen Wert für seine Kundschaft und Partner fördern.

Tacton stattet Hersteller durch seine bahnbrechende Technologie so aus, dass sie komplexe Anforderungen erfüllen, Effizienzsteigerungen fördern und Verkaufsprozesse im gesamten Fertigungsökosystem optimieren können. Tacton wurde das dritte Mal in Folge im Gartner® Magic Quadrant als "Leader" für CPQ-Anwendungen ausgezeichnet. Das Unternehmen fördert Nachhaltigkeit, käuferorientierte Lösungen sowie Verkaufstransformation und -wachstum und wird dadurch zunehmend zum verlässlichen Partner für Hersteller.

Die CPQ-Lösungen von Tacton haben bei Herstellern weltweit zu messbaren Verbesserungen geführt. Kunden berichten eine 34%ige Steigerung der Verkaufseffizienz, eine 30%ige Erhöhung des Umsatzvolumens und eine 20%ige Verbesserung der Gewinnspannen, da Bestellfehler reduziert und unnötige Preisnachlässe minimiert wurden. Im Durchschnitt beschert Tacton jedem seiner Kunden einen jährlichen Mehrwert in Höhe von mindestens 17 Millionen USD. Dies unterstreicht seine Fähigkeit, Umsatzwachstum und operative Exzellenz zu fördern.

Zu den neuen Führungskräften gehören Anders Fohlin als Chief Financial Officer, Jeff Summers als Chief Commercial Officer, Lori McInerney als Senior Vice President of Global Marketing und Brian Cuttica als Senior Vice President of Sales für Nordamerika.

Diese strategischen Rekrutierungen verstärken den kontinuierlichen Einsatz von Tacton, modernste Technologie und transformative Lösungen zu bieten, die es Herstellern ermöglichen, in einem zunehmend komplexen und käuferzentrierten Geschäftsumfeld zu bestehen. Tacton hat kontinuierlich einen messbaren ROI für seine Kunden geliefert und ihnen dadurch dabei geholfen, ihre Verkaufsprozesse zu optimieren, die operative Effizienz zu verbessern und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Tacton hat eine klare Vision für deutliches Wachstum und möchte die Relevanz für seine Kunden und Partner verstärken. Dementsprechend erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio, um Herstellern mehr Wert und Innovation bieten zu können. Durch die Nutzung modernster KI-Technologien, strategischer Zusammenschlüsse und Übernahmen und die Förderung eines organischen Wachstums verbessert Tacton seine Lösungen, um den sich weiterentwickelnden Anforderungen der Fertigungsindustrie gerecht zu werden und weltweit Veränderungen zu bewirken. Die Aufnahme dieser erfahrenen Führungskräfte ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieser ambitionierten Wachstumsziele und verfestigt die Stellung von Tacton als verlässlicher Partner und führendes Unternehmen für die Befähigung von Herstellern weltweit.

"Hersteller sehen sich einem höheren Bedarf an personalisierten Kauferlebnissen gegenüber und bewegen sich in einer komplexeren und dynamischeren Unternehmenslandschaft. Daher benötigen sie modernste Technologie und einen Partner, der verlässlich messbare Werte und Ergebnisse liefern kann", sagte Bo Gyldenvang, Chief Executive Officer, Tacton. "Indem wir unser Führungsteam durch erfahrene und innovativ denkende Führungskräfte stärken, verdoppeln wir unseren Einsatz, um Herstellern dabei zu helfen, einen hohen ROI zu erzielen, ihre Unternehmen zu transformieren und sich der Zukunft der Fertigung zu stellen. Dies zeigt auch unseren Einsatz für die Generierung eines langfristigen Werts für unsere Investoren, während wir Wachstum und Innovation vorantreiben."

Fohlin wird als Chief Financial Officer die Finanzstrategie und den Geschäftsbetrieb von Tacton beaufsichtigen, um finanzielle Stärke sicherzustellen und die weltweite Expansion zu unterstützen. Fohlin hat mehr als 26 Jahre Erfahrung bei der Führung der Finanzen und Operationen wachstumsstarker globaler Unternehmen und umfassende Kenntnisse in den Bereichen Finanzplanung, Leistungsoptimierung und operative Effizienz. In dieser wichtigen Rolle wird er sich auf die Förderung von Finanzdisziplin konzentrieren und strategische Initiativen fördern, um das erhöhte Wachstum fortzusetzen.

Summers wird als Chief Commercial Officer den globalen Presales-, Sales- und Marketingteams von Tacton vorstehen und eine integrierte Geschäftsstrategie fördern, um die Wachstumsziele des Unternehmens zu erreichen. Summers hat mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in Aufbau und Skalierung kommerzieller Organisationen bei wachstumsstarken Softwareunternehmen und besitzt damit eine nachweisliche Erfolgsgeschichte im Hinblick auf die Bereitstellung eines hervorragenden Werts für Kunden und Partner, Beschleunigung der Übernahme und Sicherstellung langfristiger Kundenzufriedenheit und -bindung.

McInerney wird als Senior Vice President of Global Marketing an der Spitze der globalen Marketingbemühungen von Tacton stehen. Er wird eine integrierte Strategie verfolgen, die Nachfragegenerierung, kontenbasiertes Marketing, Inhalts- und Produktmarketing, Verkaufsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit und Kundenbindung umfasst. McInerney hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in Marketing- und Leitungsrollen und hat erstklassigen Marketingorganisationen dazu verholfen, datengestützte Strategien zu implementieren, um das globale Pipeline-Wachstum zu beschleunigen und messbare geschäftliche Auswirkungen zu erzielen.

Cuttica wird als Senior Vice President of Sales für Nordamerika die Strategien von Tacton im Hinblick auf Umsatzwachstum sowie Kundenakquise und -ausbau in ganz Nordamerika beaufsichtigen. Cuttica hat mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in Vertriebs- und Führungspositionen in wachstumsstarken Unternehmen. Er hat umfangreiche Kenntnisse im Aufbau von Vertriebsorganisationen zur Förderung einer stärkeren Marktdurchdringung und langfristiger Kundenbeziehungen.

Diese Erweiterung des Führungsteams unterstreicht das Engagement von Tacton, Hersteller weltweit mit erstklassiger Technologie zu versorgen, und ist ein entscheidender Moment für Tacton, während es seinen Schwerpunkt auf die Durchdringung des nordamerikanischen Marktes verstärkt und gleichzeitig ein robustes Wachstum in EMEA und anderen Regionen weltweit aufrechterhält. Durch erhebliche Investitionen in diesen Märkten ermöglicht es Tacton Herstellern weiterhin, sich an sich weiterentwickelnde Marktanforderungen anzupassen und deren digitale Transformationen zu beschleunigen.

Tacton ist ein Pionier in puncto Nachhaltigkeit und hilft Herstellern weltweit, für Transparenz hinsichtlich globaler Emissionen von komplexen Produkte zu sorgen, damit Endkunden ihre Produkte möglichst bewusst auswählen können. Die CPQ-Lösungen von Tacton ermöglichen reibungslose und stabile End-to-End-Operationen und bieten gleichzeitig beim Verkauf komplexer Geräte und zugehöriger Services eine einwandfreie digitale Kundenerfahrung.

Tacton ist ein führendes SaaS-Unternehmen, das die Art und Weise neu definiert, wie Hersteller komplexer Produkte mit ihren Käufern interagieren. Tacton optimiert die Customer Journey und ermöglicht es Herstellern dadurch, Markteinführungsstrategien zu beschleunigen, Verkäufe zu steigern und Loyalität mit der Marke aufzubauen. Mit dem bereits seit 1998 bestehenden Vertrauen weltweit führender Unternehmen wie ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem und Yaskawa fördert Tacton weiterhin Innovationen in der Fertigung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago und Stockholm und unterhält regionale Niederlassungen in Karlsruhe, Warschau und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.tacton.com.

