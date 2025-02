Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Will man, dass sein Erspartes oder sein Haus in die richtigen Hände kommt, sollte man schriftlich seinen Letzten Willen festhalten, vor allem, wenn man alleinstehend ist und keine nahen Verwandten hat. Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Es ist gar nicht so einfach, ein Testament so zu formulieren, dass es gültig ist. Der Beginn ist einfach. Man wählt als Überschrift "Testament" oder "Mein Letzter Wille". Aber dann muss man mehrere wichtige Punkte beachten, damit Fehler vermieden werden, erklärt uns Laura Patz, Redakteurin vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber":O-Ton Laura Patz: 13 Sekunden"Ein Testament, was man ohne Notar verfasst hat, muss immer handschriftlich geschrieben und auch eigenhändig unterzeichnet werden. Und das Testament muss immer mit Datum versehen sein. Wenn Sie ein Testament am PC schreiben, das ausdrucken und nur unterschreiben, ist es ungültig."Sprecher: Ist man Single und hat keine nahen Verwandten, steht einem oft die beste Freundin oder beste Freund sehr nahe und so sollen sie alles erben:O-Ton Laura Patz: 18 Sekunden"Alleinstehende, die keine pflichtteilsberechtigten Angehörigen haben, können jeden Menschen als Erben einsetzen. Der Nachteil daran ist: die Freundin oder der Freund haben als Erben nur einen Freibetrag von 20 000 Euro. Für Geldvermögen, Immobilien und andere Erbstücke, die über dieser Grenze liegen, müssen die ausgewählten Erben Erbschaftsteuer zahlen."Sprecher: Wenn man sein Erbe einer gemeinnützigen Einrichtung zukommen lassen will, muss man diese Punkte unbedingt beachten:O-Ton Laura Patz: 19 Sekunden"Man sollte genau beschreiben, um welche gemeinnützige Organisation es sich handelt. Also es reicht nicht, einfach 'Krebshilfe' zu schreiben. Man muss den genauen Wohnort, den Namen der Organisation und die Adresse benennen. Was außerdem helfen kann, ist einen neutralen Testamentsvollstrecker zu bestimmen, der das Erbe dann nach den Wünschen des Erblassers verteilt."Abmoderation: Und aus diesen Gründen ist es wichtig, dass auch Alleinstehende ein Testament schreiben, damit das Erbe in die richtigen Hände gelangt, rät der "Senioren Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.senioren-ratgeber.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5969882