REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Regierungskrise in Österreich:

"Die ÖVP steckt nun in einem Dilemma. Sie hat eigentlich nur schlechte Optionen. Bei Neuwahlen würde die FPÖ laut Umfragen sogar ein noch besseres Ergebnis bekommen. Wenn die ÖVP die bereits gescheiterten Verhandlungen mit SPÖ und Neos wieder aufnehmen und den Wahlsieger FPÖ in die Opposition schicken würde, wäre sie unglaubwürdig. Eine Drei-Parteien-Koalition ist schwierig, das hat die Berliner Ampel gezeigt. Bricht die Koalition, gäbe es Neuwahlen. Eine Regierung aus parteilosen Experten, wie es sie in Österreich bereits übergangsweise nach der Ibiza-Affäre gab, ist meist nur eine Übergangslösung. Danach drohen Neuwahlen. Die Beispiele Spanien und Israel zeigen allerdings, dass selbst mehrfache Neuwahlen oft ein politisches Patt nicht aufheben."/yyzz/DP/he