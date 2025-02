STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Österreich:

"Es ist ein guter Tag für die Demokratie und den Rechtsstaat im Nachbarland. Der Ultrarechte Herbert Kickl von der FPÖ wird nun nicht ins Kanzleramt einziehen. Viele Menschen dürften zumindest vorerst aufatmen - Minderheiten, Zugewanderte, Kulturschaffende und Journalisten. Ihnen hatte Kickl den Kampf angesagt. Er wollte die Republik umbauen in einen autoritären Staat. Er hat nie ein Hehl aus seinen Plänen gemacht. Kickl sagt, was er denkt. Und er macht, was er sagt. Die konservative ÖVP hat damit immerhin den Kern ihrer Glaubwürdigkeit verteidigt, indem sie sich bei grundlegenden Werten der Übernahme durch Kickl verweigerte. Für die Union in Deutschland sollte dies ein mahnendes Beispiel sein, wenn es um eine Zusammenarbeit mit der AfD geht."/DP/jha