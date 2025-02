Die Saudi Sports for All Federation (SFA) feiert den Erfolg der ersten SFA International Sporting Events 2025, die die SFA Expo und den Riad-Marathon miteinander verbanden. Die SFA Expo fand vom 5. bis 7. Februar 2025 im JAX-Distrikt statt, während der Riad-Marathon am 8. Februar 2025 folgte.

Die SFA Expo zog 35.359 Besucher an und bot interaktive Sportzonen, Fitnesskurse, Gesundheitsausstellungen und spannende Podiumsdiskussionen sowie eine B2B-Lounge für Branchenexperten. Der Primal Race Functional Fitness-Wettbewerb am 7. Februar war eine weitere große Attraktion.

Beim Riad-Marathon 2025 nahmen 40.494 Läufer aus 131 Ländern teil, ein beeindruckender Anstieg gegenüber den 20.000 Läufern im Jahr 2024. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem Sportministerium, dem Saudi Arabian Olympic Paralympic Committee, dem Saudi Arabian Athletic Federation und Amanat AlRiyadh organisiert.

Es fanden vier Rennen statt: der volle Marathon (42 km), der Halbmarathon (21 km), der 10-km-Lauf und ein familienfreundlicher 4-km-Lauf. Ein erheblicher Teil der Teilnehmer, 67 %, waren saudische Staatsangehörige, was die wachsende Begeisterung für Sport im Königreich widerspiegelt. Außerdem waren 40 weiblich.

Die Erstplatzierten der Elite-Marathon-Kategorien erhielten jeweils 30.000 US-Dollar, und auch die Zweit- und Drittplatzierten gingen nicht leer aus. Die Gewinner des Halbmarathon-Elite-Rennens erhielten ebenfalls Geldpreise, wobei der erste Platz mit 5.000 US-Dollar dotiert war.

Die Saudi Awwal Bank (SAB) war der Präsentationpartner des Marathons, mit ASICS, Tawuniya, Aquafina und Gatorade als strategische Partner für beide Veranstaltungen. Die medizinische Versorgung auf der SFA Expo wurde von der Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (HMG) übernommen, während Ford, Calo, JP Morgan, Centrum, KAFD, Kayanee und Joe the Juice alle Marathon-Partner unterstützten. Zu den offiziellen Partnern des Marathons gehörten Kudu, MDLBEAST Radio und BAE Systems, während Kayanee und Delta Sports die offiziellen Partner der SFA Expo waren und SPIMACO und Huawei die offiziellen Partner beider Veranstaltungen waren. Der JAX-Distrikt war ein Partner für die SFA Expo.

Die SFA freut sich darauf, auf diesem Erfolg in zukünftigen Ausgaben aufzubauen und die Bewohner und Besucher des Königreichs weiterhin zu einem gesünderen und aktiveren Leben zu inspirieren.

Über die Saudi Sports for All Federation (SFA)

Die Saudi Sports for All Federation (SFA), eine proaktive Sport- und Wellnessorganisation, die gegründet wurde, um einen gesunden Lebensstil im Königreich Saudi-Arabien zu fördern, hat sich zum Ziel gesetzt, allen Mitgliedern der Gesellschaft Zugang zu Möglichkeiten für körperliche Betätigung zu verschaffen. Um diese Ziele zu erreichen, arbeitet die SFA mit Regierungsorganisationen, Sportanbietern, Sportverbänden und dem öffentlichen und privaten Sektor zusammen und konzentriert sich auf die Steigerung der körperlichen Aktivität sowie der Gesundheits- und Wellness-Kennzahlen im ganzen Land. Die körperliche Aktivität wird durch die Förderung von vier strategischen Prioritäten erreicht: Bildung, Gemeinschaft und Freiwilligenarbeit, Fitness und Wohlbefinden sowie Kampagnen und Werbung. Die SFA tut dies, indem sie Freizeitsportprogramme entwickelt und einsetzt, die auf Frauen, Männer, Jugendliche, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen in ganz Saudi-Arabien zugeschnitten sind.

