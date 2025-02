München (ots) -Ruggable präsentiert erstmals eine exklusive Kooperation mit dem renommierten deutschen Designer Michael Michalsky. Gemeinsam entstand die Ruggable x Michael Michalsky Kollektion - eine Verbindung aus zeitlosem Stil, langlebigem Design und Ruggables innovativem Konzept waschbarer Teppiche.Michalsky ließ sich von den Metropolen New York, Paris, Berlin, London und Wien inspirieren. Jedes Design reflektiert die Atmosphäre und Kunstgeschichte der Städte mit harmonischen Farbpaletten:- New York Indigo & Creme: Art-déco-inspiriert, klare Linien, Indigo- und Brauntöne, modern und zeitlos.- Paris Tonal Grau: Persischer Gabbeh-Stil, elegante Grautöne, harmonisch, klassisch und modern zugleich.- Berlin Anthrazit & Sand: 1920er Berlin, kontrastreiche Muster, inspiriert von Kirchner, kreativ und dynamisch.- London Oliv & Grün: Retro-modern, London Underground inspiriert, Grüntöne, Vintage-Charme mit zeitlosem Twist.- Wien Beige & Steingrau: Wiener Architektur, neutrale Farben, minimalistisch, stilvolle Akzente, elegant und ruhig.Link: https://www.press-microsites.de/lookbook-xxl/premiere-ruggable-x-michael-michalsky/Die Kollektion (119-1.219 EUR) richtet sich an stilbewusste Kunden, die Design und Alltagstauglichkeit vereinen möchten. Ruggable, bekannt für seine waschbaren, langlebigen und rutschfesten Teppiche, bietet exklusive Designs und ist international erhältlich.Verwendung von Bild- und Textmaterial bei Nennung "Ruggable www.ruggable.de" honorarfrei.Pressekontakt:KARKALIS COMMUNICATIONS GMBHBrunella Espositob.esposito@karkalis-communications.com+49 (0)89 21 89 64 55Original-Content von: KARKALIS COMMUNICATIONS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69377/5967197