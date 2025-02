DJ Commerzbank baut bis 2028 rund 3.900 Vollzeitstellen ab

DOW JONES--Die Commerzbank will im Rahmen ihrer neuen Strategie die Kosten senken. Wie die Bank anlässlich ihres Kapitalmarkttages mitteilte, wird sie bis 2028 brutto rund 3.900 Vollzeitstellen abbauen, davon 3.300 in Deutschland. Man setze dabei vor allem auf die Demografie und die natürliche Fluktuation. Für den Abbau bucht die Commerzbank dieses Jahr Restrukturierungskosten von 700 Millionen Euro.

Im Gegenzug will die Bank in anderen Bereichen wie internationalen Standorten und bei der polnischen Tochter M-Bank Personal aufbauen, so dass die Belegschaft per Saldo weitgehend konstant bei 36.700 Vollzeitstellen bleiben soll.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2025 01:01 ET (06:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.