Es kommt Bewegung in den seit fast drei Jahren andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine, was eine mögliche Friedenslösung angeht. US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky. Rüstungswerte kamen daraufhin im späten Handel deutlich unter Druck.Wie Trump am Mittwoch mitteilte, habe er mehr als eine Stunde mit Putin gesprochen und im Anschluss auch mit Selensky. Er glaube daran, dass Putin Frieden ...

