DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Die Aussicht auf Ukraine-Verhandlungen dürfte in der Rekordrally des Dax am Donnerstag zunächst einen Turbo zünden. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart ein Prozent höher auf 22.367 Punkte. US-Präsident Donald Trump hatte mit Kremlchef Putin telefoniert und Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vereinbart. Gleichzeitig legte Trumps Regierung erstmals öffentlich dar, wie sie sich einen Deal für ein Kriegsende vorstellt - und zwar an mehreren Stellen ganz im Sinne Moskaus.

USA: - DURCHWACHSEN - Ein überraschend starker Anstieg der US-Verbraucherpreise hat die Wall Street zur Wochenmitte etwas ausgebremst. Für etwas Unterstützung sorgte indes die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert und sofortige Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vereinbart hat. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,50 Prozent bei 44.368,56 Punkten. Für den breit aufgestellten S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 6.051,97 Zähler abwärts. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 legte hingegen um 0,12 Prozent auf 21.719,26 Punkte zu.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben Donnerstag zugelegt. Rückenwind lieferten Hoffnungen auf ein perspektivisches Ende des Krieges Russlands gegen die Ukraine, nachdem US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert und sofortige Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vereinbart hatte. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten stieg zuletzt um 0,3 Prozent, während der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong um 2,7 Prozent zulegte. In Japan notierte der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsschluss 1,4 Prozent im Plus.



