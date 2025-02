Frankfurt (ots) -Was muss passieren, damit das Thema Nachhaltigkeit von der sprichwörtlichen "Soll"- auf die "Haben"-Seite im Kundengeschäft wandert? Die Management- und Technologieberatung BearingPoint ist dieser Frage in ihrer aktuellen Untersuchung zum Thema Sustainable Finance auf den Grund gegangen. Ein Fazit, das durch alle Kernthesen hindurch sichtbar wird: Klassische, sicherheits- oder ertragsbasierte Entscheidungsfaktoren dominieren bei Kundinnen und Kunden. Allerdings hat Nachhaltigkeit durchaus Chancen, bei Investitions- und Anlageentscheidungen eine relevante Rolle zu spielen, zumal das Thema für die jüngere Generation eine wesentlich höhere Bedeutung hat.Während viele Kundinnen und Kunden Nachhaltigkeit als Unternehmenswert oder Selbstverpflichtung ihrer Bank zu schätzen wissen, bleibt das Thema in der Praxis oft zweitrangig. Faktoren wie Informationsdefizite, geringe Wechselbereitschaft und die Dominanz von klassischen Entscheidungskriterien wie Kosten und Sicherheit zeigen, dass es auch in Zukunft noch viel zu tun gibt, um nachhaltige Banklösungen fest im Markt zu verankern. Kreditinstitute haben jedoch Möglichkeiten, gegenzusteuern. Gezielte Kommunikation, digitale Maßnahmen und bessere Beratung eröffnen große Chancen, da gerade die jüngere Generation nachhaltigen Banklösungen offener gegenübersteht als die ältere.Nachhaltigkeit kein ausschlaggebender WechselgrundInsgesamt 31% der Befragten halten es für wichtig, dass ihre Bank nachhaltig ist, 8% sehen dies als sehr wichtig an. Trotz dieser positiven Grundeinstellung zeigt sich, dass Nachhaltigkeit allein in fast keinem Fall ein Grund für den Wechsel zu einer anderen Bank oder Sparkasse ist. Fast die Hälfte (44%) der im Rahmen der Sustainable-Finance-Studie befragten Personen gibt an, nicht zu einem anderen Kreditinstitut zu wechseln oder dies konkret zu planen, nur weil dieses nachhaltiger ist. Lediglich 4% würden sich umgehend für einen Wechsel entscheiden, wenn eine andere Bank ein breiteres nachhaltiges Angebot machte. Dies verdeutlicht, dass Nachhaltigkeit bei der Wahl des Kreditinstituts aktuell nur eine untergeordnete Rolle spielt. Allerdings zeigt sich auch hier, dass die jüngere Generation bei passenden Nachhaltigkeitsangeboten durchaus wechselbereiter ist als die ältere Generation.Informationsdefizite zu nachhaltigen Angeboten, geringe Wahrnehmung von KommunikationVon den Befragten wissen 52% aktuell nicht, ob die Bank, bei der sie ihr Geld angelegt haben, ökologisch nachhaltige Finanzprodukte anbietet, und 91% kennen das Nachhaltigkeitsranking ihrer Bank nicht. Eine solche fehlende Kenntnis erschwert es Kundinnen und Kunden, fundierte Entscheidungen rund um nachhaltige Finanzprodukte zu treffen.Auch die aktuellen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen der Banken wirken nicht effektiv genug: Mehr als die Hälfte der Befragten (52%) hat bislang nicht wahrgenommen, dass ihre Bank innerhalb des letzten Jahres Nachhaltigkeit beworben hat. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass die Potenziale nachhaltiger Angebote aufgrund unzureichender Kommunikationsmaßnahmen ungenutzt bleiben.Nachhaltige Produkte mit positivem Image auf KundenseiteDie nachhaltigen Produkte der einzelnen Kreditinstitute stoßen überwiegend auf Vertrauen bei den Kundinnen und Kunden: 66% der Befragten empfinden sie als glaubwürdig, während nur 3% diese als gar nicht glaubwürdig bewerten. Zudem bewerten 37% das Angebot an nachhaltigen Investitionen, wie Aktien, Anleihen oder Fonds, als gut. Lediglich 1% äußert sich hier sehr kritisch. Dieser Überblick zeigt, dass trotz der Wissenslücken jene Kundinnen und Kunden, die Kenntnis von nachhaltigen Produkten erlangt haben, diesen grundsätzlich vertrauen.Beratung zu Nachhaltigkeit bleibt oberflächlichKnapp die Hälfte der Befragten (46%) fühlt sich bei nachhaltigen Investitionen eher gut beraten, und 48% wurden im Anlageberatungsprozess nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt. Von diesen wurden 59% zu zwei bis drei Präferenzen befragt. Während dies zeigt, dass Banken und Sparkassen das Thema Nachhaltigkeit zunehmend in ihre Beratung integrieren, scheint es noch Optimierungspotenziale bei der Detailtiefe der Gespräche zu geben.Dr. Robert Bosch, globaler Leiter Banking & Capital Markets, hält fest: "Die Ergebnisse unserer aktuellen Umfrage zeigen: Es existiert das Potenzial, die Beratung über grundlegende Präferenzen hinaus auszubauen, um Kundinnen und Kunden besser zu informieren und zu unterstützen. Vor allem aber muss das Thema Nachhaltigkeit für die Bankenwelt in Zukunft mehr sein als ein werbliches Versprechen in Produktbeschreibungen und Beratungsgesprächen. Nachhaltigkeit muss von Banken durch eigenes Engagement und den sprichwörtlichen Scheinwerfer auf erfolgreiche Projekte vorgelebt werden. Das braucht einen langen Atem, wird sich aber am Ende für Banken und ihre Kunden auszahlen."Kosten und Sicherheit sind entscheidend - Nachhaltigkeit bleibt zweitrangigFür viele Kundinnen und Kunden spielen klassische Entscheidungskriterien wie Sicherheit und Kosten weiterhin die Hauptrolle. Über alle Altersgruppen hinweg sind lediglich 20% bereit, höhere Kosten für nachhaltige Bankprodukte zu akzeptieren. Auch hier zeigt sich allerdings ein signifikanter Unterschied zwischen den 18-24-Jährigen, bei denen immerhin 30% höhere Kosten akzeptieren würden, und den über 55-Jährigen, bei denen dies nur 11% befürworten.Gefragt nach dem Hauptkriterium bei der Auswahl von Aktien, Anleihen und Fonds geben 8% der 18-24-Jährigen Nachhaltigkeit als wichtigstes Kriterium an, bei den über 55-Jährigen sind es nur 2%. Über alle Altersklassen hinweg ist die Sicherheit das wichtigste Auswahlkriterium, gefolgt von der Rendite. "Nachhaltigkeit wird nicht als der entscheidende Mehrwert wahrgenommen, sondern eher als Zusatzaspekt", kommentiert Dr. Robert Bosch die Ergebnisse.Digitalisierung als einfache Maßnahme für mehr NachhaltigkeitMehr als die Hälfte der Befragten (58%) wäre bereit, ausschließlich digitale Kommunikationswege wie E-Mails oder Apps zu nutzen, wenn ihre Bank sich stärker zu Nachhaltigkeit verpflichtet. Digitale Kommunikation könnte somit ein Hebel sein, um Kosten zu senken und Nachhaltigkeit im Bankensektor voranzutreiben, ohne Kundinnen und Kunden unangemessen zu belasten. Darüber hinaus wären 34% der befragten Personen dazu bereit, höhere Ordergebühren für Investitionen in ESG-Produkte zu akzeptieren, und weitere 30% würden einen Aufschlag auf Kontoführungsgebühren zahlen.Nachhaltige Finanzierungen spielen bisher eine geringe RolleDie Ergebnisse der Sustainable-Finance-Studie zeigen, dass nachhaltige Finanzierungen für die Mehrheit der Befragten aktuell keine Priorität haben. 81% hatten in den letzten drei Jahren keinen Finanzierungsbedarf für nachhaltige Projekte, wie die Anschaffung eines Elektroautos oder den Einbau umweltfreundlicher Heizungen. Nur 4% der Befragten nutzten entsprechende Kredite. Darüber hinaus gaben 62% an, keine Kreditberatung in Anspruch genommen zu haben, was erklärt, warum nachhaltige Kreditalternativen nur bei 5% der Befragten angeboten wurden.Über die StudieDie Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für die Befragung wurden im Zeitraum 9. bis 14. Januar 2025 insgesamt 2007 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.