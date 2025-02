DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas blickt nach einem verhaltenen Auftakt ins neue Geschäftsjahr (bis Ende September) etwas zurückhaltender auf die Gewinnentwicklung. Das bereinigte operative Ergebnis (ber Ebitda) erwartet das Management nun am unteren Ende der bislang kommunizierten Spanne von 855 bis 885 Millionen Euro, wie aus dem am Donnerstagmorgen in Düsseldorf vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht. Beim Umsatz werden unverändert zwischen 4,7 und 4,8 Milliarden Euro erwartet. Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal blieb die Gewinnentwicklung hinter den Markterwartungen zurück.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 6 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten blieben davon 353 Millionen Euro und damit lediglich 1,5 Prozent mehr, während Analysten ein größeres Plus erwartet hatten. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn stieg dank geringeren Finanzierungskosten zwar um 30 Prozent auf 163 Millionen Euro, blieb damit aber ebenfalls hinter den Erwartungen zurück./lew/stk