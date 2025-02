BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will im laufenden Jahr beim operativen Gewinn die Milliardenmarke knacken. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle auf 975 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro klettern nach rund 750 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen in Berlin mit. Damit hatten Analysten im Schnitt gerechnet.

Beim Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) peilen Konzernchef Niklas Östberg und die neue Finanzchefin Marie-Anne Popp bei konstanten Wechselkursen ein Plus um acht bis zehn Prozent an. Der um Gutscheine bereinigte Erlös (Segmenteumsatz) soll ohne Währungseffekte um 17 bis 19 Prozent zulegen. 2024 stieg der Bruttowarenwert bei konstanten Kursen um 8,3 Prozent auf knapp 48,8 Milliarden Euro, der Segmenteumsatz sprang entsprechend um gut ein Fünftel auf 12,8 Milliarden Euro./ngu/tih