DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Siemens hat zum Jahresende erneut das schwache China-Geschäft mit der Fabrikautomatisierung zu spüren bekommen. Die Vorzeigesparte Digital Industries verbuchte im Auftaktquartal des neuen Geschäftsjahres 2024/25 ein Drittel weniger Gewinn. Der Technologiekonzern übertraf bei Umsatz und Ergebnis aber die Markterwartungen. Der Abbau der Lagerbestände im Automationsgeschäft habe die Endphase erreicht, die Aufträge zeigten eine Erholung, erklärte das Unternehmen vor seiner Hauptversammlung. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzwachstum und Margen in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24/25 ggVj 1Q24/25 ggVj 1Q23/24 Auftragseingang 20.065 -7% 19.183 -11% 21.639 Umsatz 18.353 +3% 18.015 +2% 17.745 Vergleichbares Umsatzwachstum 3,0 -- 1,7 -- 5,6 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.705 +55% 3.461 +45% 2.389 Ergebnis je Aktie 4,71 +55% 4,40 +45% 3,03 Ergebnis je Aktie vor PPA 4,86 +52% -- -- 3,19

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DELIVERY HERO (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q24 ggVj Zahl 4Q23 GMV 12.313 +9% 15 11.299 Umsatz 3.226 +21% 15 2.675

Weitere Termine:

07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Jahresergebnis

07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Takkt AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz)

07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q (08:00 Analystenkonferenz)

07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 4Q (15:00 Earnings-Call)

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis

08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz)

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz)

08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

10:00 DE/Siemens AG, HV

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis

14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis

21:00 US/Airbnb Inc, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Januar PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj - GB 08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,2% gg Vj 3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 08:00 BIP Monat Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,0% gg Vq/+1,0% gg Vj 08:00 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: -19,3 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/-2,0% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-1,8% gg Vj - CH 08:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vj - EU 11:00 Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-3,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-1,9% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 219.000 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 22.460,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 6.085,50 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 21.907,50 +0,5% Nikkei-225 39.482,72 +1,3% Schanghai-Composite 3.357,23 +0,3% Hang-Seng-Index 22.496,47 +2,9% +/- Ticks Bund -Future 132,33 +10 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 22.148,03 +0,5% DAX-Future 22.397,00 +1,0% XDAX 22.309,95 +1,0% MDAX 27.187,80 -0,2% TecDAX 3.833,16 +0,0% EuroStoxx50 5.405,65 +0,3% Stoxx50 4.683,34 +0,0% Dow-Jones 44.368,56 -0,5% S&P-500-Index 6.051,97 -0,3% Nasdaq-Comp. 19.649,95 +0,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,23% -49

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Outperformance der europäischen Aktienmärkte gegenüber der Wall Street dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzen. Der DAX wird einmal mehr mit einem Allzeithoch erwartet. Den Grund für die jüngste Entwicklung liefert seit Tagen die Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine bald endet. So hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben am Mittwoch ein "langes und sehr produktives Telefongespräch" mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Trump schrieb auf Truth Social, Putin und er hätten vereinbart, die Länder des jeweils anderen zu besuchen und sofortige Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine aufzunehmen. Auch wenn Verhandlungen noch nicht angefangen haben, heißt es an der Börse "risk on". Die Gewinner der vergangenen Tage dürften weiter laufen, Rüstungswerte kurzfristig underperformen. Zudem dürfte die laufende Berichtssaison erneut Akzente für die Einzelwerte liefern.

Rückblick: Stützend wirkten laut Teilnehmern die besser als erwartet verlaufende Berichtssaison sowie die Hoffnung, dass in den kommenden Tagen ein Friedensplan für die Ukraine vorgestellt wird. Außerdem setzten Investoren auf eine Lockerung der Schuldenbremse nach der Bundestagswahl und damit potenziell Impulse für die lahmende deutsche Konjunktur. Auch die EZB, von der in diesem Jahr noch einige Zinssenkungen erwartet werden, unterstützt die gute Risikobereitschaft der Anleger. Der überraschend deutliche Anstieg der US-Verbraucherpreise belastete nicht. Nach starken Zahlen zogen Heineken um 14,1 Prozent an. Daneben hat der Bierbrauer ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro angekündigt. Die Viertquartalszahlen von ABN Amro fielen laut JPM besser als erwartet aus. Der Kurs stieg um 8,2 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX markierte ein neues Rekordhoch. Von den steigenden Marktzinsen profitierten die Aktien der Banken, Deutsche Bank schlossen 2,3 Prozent im Plus. Immobilienaktien wurden dagegen von steigenden Renditen belastet. Vonovia schlossen als DAX-Schlusslicht 3,3 Prozent im Minus. Die Viertquartalszahlen der Deutschen Börse (+1,4%) fielen insgesamt etwas besser als erwartet aus. Der Ausblick entspreche den Prognosen, so die Analysten von Jefferies. Positiv wurde die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms über 500 Millionen Euro aufgenommen. Siemens Energy (+5%) hat seine Wachstums- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt. Die Geschäftszahlen von Carl Zeiss Meditec bewegten sich laut RBC-Research im Rahmen der Erwartungen. Allerdings gab das Unternehmen erneut keine quantitative Prognose für 2025 ab, sondern sprach lediglich von einem weiterhin schwierigen Umfeld. Nach einem Plus von fast 30 Prozent seit Jahresbeginn ging es um 12,5 Prozent nach unten. Das bereinigte operative Ergebnis von Teamviewer (+3,7%) im vierten Quartal fiel laut JP Morgan 4,5 Prozent über der Konsensschätzung aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben Wehrtechnikaktien nicht hoch im Kurs gestanden. Renk wurden 4 Prozent schwächer getaxt, Hensoldt 5 Prozent und Rheinmetall sogar bis zu 6 Prozent. "Hintergrund waren die Schlagzeilen zum Ukraine-Krieg", sagte der Händler. Laut US-Präsident Trump ist der russische Präsidente Wladimir Putin zu sofortigen Gesprächen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine bereit. Hometogo übernimmt den Ferienvermieter Interhome von Migros. Einen Teil des Kaufpreises will Hometogo über eine Kapitalerhöhung von rund 85 Millionen Euro finanzieren. Die Titel verloren 1 Prozent.

USA - AKTIEN

