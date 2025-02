The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2025ISIN NameXS2010037765 HEIMST.BOST. 19/UND. FLRUS500630DB19 KOREA DEV.BK 20/25DE000A254PM6 KRED.F.WIED.20/25 MTNCH1141700521 AMAG LEASING 21/25US00182FBP09 ANZ N.Z.INTL 22/25 MTNXS2109200050 FAR HORIZON 20/25 MTNCH0109155827 AGENCE FSE DEV. 10/25 MTNAT0000A1CBA2 ERSTE GP BNK 15-25 MTNFR0012538114 CADES 15-25 MTN FLRCH0262883199 GRANDE DIXENCE 15-25USU0389LAD39 ARAMARK SERV. 17/25 REGSDE000HLB1Y62 LB.HESS.-THR.IS.02B/2015US075896AB63 BED BATH + BEY. 14/34XS2031871069 LOXAM 19/26 REGSFR0013459765 RCI BANQUE 19/30 FLR MTNXS2114327302 CHOUZHOU INV 20/25