STUTTGART (dpa-AFX) - Der Büromöbelhändler Takkt hofft in einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld auf eine Erholung im Jahresverlauf. Zum Beginn 2025 habe sich der positive Trend des zweiten Halbjahres beim Auftragseingangs fortgesetzt, hieß es von dem Unternehmen am Donnerstag. Trotz der Unsicherheit durch das Risiko einer Eskalation globaler Handelskonflikte soll sich die Umsatzentwicklung aus eigener Kraft im laufenden Jahr schrittweise verbessern - nach einem Rückgang 2024. In den späteren Quartalen soll es dann auch wieder Wachstum geben. Die um Sondereffekte bereinigt Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) soll 2025 leicht steigen.

2024 sank der Konzernumsatz um gut 15 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Das organische Minus lag auf gleichem Niveau. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach um die Hälfte auf 55,7 Millionen Euro ein - die Marge sank damit von 9,0 auf 5,3 Prozent. Um Sondereffekte bereinigt ergibt sich eine Marge von 6,9 Prozent. Neben dem schwierigen Marktumfeld hatte Takkt auch mit internen Problemen zu ringen. Diese resultierten laut dem Unternehmen unter anderem aus der temporären Einstellung der Marke Ratioform und einer ineffektiven Positionierung der Marke NBF. Dennoch sollen die Aktionäre eine Dividende von 0,60 Euro je Papier bekommen./mis/stk

Trotz der unverändert herausfordernden Rahmenbedingungen rechnen wir durch zunehmende positive Einflüsse unserer Maßnahmen zur Umsatzsteigerung für 2025 mit einer schrittweisen Verbesserung der organischen Umsatzentwicklung und positiven Wachstumsraten in den späteren Quartalen. Bei der bereinigten EBITDA-Marge erwarten wir eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr,? so Bolscho weiter. T