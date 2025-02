Die US-Trading-Plattform Robinhood hat am Mittwochabend die Wall Street mit einem Hammer-Gewinn überrascht. Dank eines massiven Anstiegs im Krypto-, Aktien- und Optionshandel übertraf das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal deutlich. Die Aktie schoss nachbörslich um über 14 Prozent in die Höhe.Die transaktionsbasierten Einnahmen von Robinhood, also die Gebühren aus dem Handel mit Kryptowährungen, Aktien und Optionen, stiegen im Vergleich zum Vorjahr um unglaubliche 236 Prozent ...

