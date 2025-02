Berlin (ots) -Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) fordert die deutsche Politik anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz auf, ihr Engagement bei der militärischen und strategischen Raumfahrt signifikant zu erhöhen.Marie-Christine von Hahn, Hauptgeschäftsführerin des BDLI: "Wir haben in Deutschland und Europa bei der Raumfahrt großen Aufholbedarf. Die sicherheitspolitische Bedeutung des Weltalls darf hierzulande nicht länger die zweite Geige spielen."China und die USA gehen hingegen bereits große Schritte. Die Berufung des Raumfahrtunternehmers Musk als Regierungs-Sonderangestellter verdeutlicht, dass in Zeiten zunehmender internationaler Spannungen Deutschland und Europa auf eine konkurrenzfähige Infrastruktur im Weltraum angewiesen sind."Deutschlands und Europas Raumfahrtbranche kann technologisch problemlos mithalten. Jetzt muss jedoch mit Nachdruck dafür gesorgt werden, dass wir auch bei Aufklärung und Verteidigung im All eigenständig dabei sind. Wenn die Politik dies verpasst, steht unsere Souveränität sowie unsere Stellung in der Welt dem Spiel", so von Hahn weiter.Von 220 Raketenstarts im Jahr 2023 führten die USA mehr als die Hälfte durch, China 67, Russland 20, Indien sieben. Europa nur vier."Die nächste Bundesregierung muss unverzüglich eine substanzielle Weltraumstrategie erlassen, die die unsinnigen Schranken zwischen ziviler und militärischer Weltraumforschung öffnet und mehr Investitionen in deutsche und europäische Raumfahrtprojekte mobilisiert", so von Hahn abschließend.Marie-Christine von Hahn vertritt den BDLI auf der Münchner Sicherheitskonferenz und spricht u.a. schon am Vortag der Konferenz bei einer Panel-Diskussion der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) sowie auf dem New Space Symposium des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).Der BDLIDer Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) vertritt die Interessen seiner mehr als 260 Mitgliedsunternehmen, die rund 46 Milliarden Jahresumsatz erwirtschaften und 115.000 Menschen direkt beschäftigen. Er ist Mitglied des europäischen Dachverbandes AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Der Verband ist Co-Veranstalter der ILA Berlin, einer der weltweilt führenden Luft- und Raumfahrtaustellungen.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V.Dr. Patrick Keller, Leiter KommunikationATRIUM | Friedrichstraße 60, 10117 BerlinTel: +49 30 206040- 14 | keller@bdli.de | www.bdli.deOriginal-Content von: Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40709/5969925