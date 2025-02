Berlin (ots) -Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Vizepräsidentin Yvonne Magwas haben das Policy Paper der Jugend-Enquete-Kommission 2024 am 31.01.2024 im Bundestag entgegengenommen und eine weitere Zusammenarbeit für die kommende Legislaturperiode vereinbart.Die Gruppe aus 20 jungen Menschen im Alter von 14-27 Jahren hatte zuvor über mehrere Monate gemeinsam mit Expert:innen Forderungen an die Politik erarbeitet, um die Demokratie in Deutschland zu fördern.Auf Zustimmung sind die Forderungen der Kommission auch bei einer weiteren Übergabe an rund 70 Gäste in der Urania Berlin (An der Urania 17, 10787 Berlin) am Folgeabend gestoßen. Hierzu hatte der Verein verschiedene Vertreter:innen aus Jugendorganisationen und Ministerien eingeladen, darunter Kultusministerien, Stiftungen wie die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) sowie Jugendinitiativen wie BUNDjugend. Im Mittelpunkt hat die Vorstellung und Diskussion des Policy Papers mit konkreten Forderungen und Handlungsempfehlungen, um die Widerstandsfähigkeit der Demokratie zu stärken, gestanden."Als junge Menschen blicken wir besorgt in unsere Zukunft und die Gesellschaft, in die wir hineinwachsen. [...] Dieses Policy Paper stellt stattdessen den Versuch dar, unsere Sichtweisen in eine gemeinsame Perspektive auf das hochaktuelle Thema der Wahrung unserer Demokratie zu vereinen. [...] Demokratie ermöglicht nicht nur, sie verpflichtet auch: Sie muss aktiv gelebt und stetig verteidigt werden, um bestehen zu können." 01.02.2025, Policy Paper Jugend-Enquete-Kommission 2024Link zum Policy Paper: https://jugend-enquete-kommission.de/jek-2024/Im Anschluss an die Veranstaltung ist eine weitere Arbeit der Kommission in den Koalitionsverhandlungen sowie eine Übergabe im Bundestag an die neu gewählten Abgeordneten für Juni 2025, geplant. Damit soll das Thema Demokratieförderung langfristig in den politischen Entscheidungsprozess integriert werden.Der Jugend-Enquete-Kommission e.V. setzt sich seit 2021 für eine stärkere Beteiligung Jugendlicher in der Politik ein. Hierfür werden jährlich Veranstaltungsreihen organisiert, auf denen sich Jugendliche mit Fachleuten über Themen austauschen, ihre Erfahrungen fundieren und weiterentwickeln können. Diese werden im Anschluss an die Politik weitergegeben. So können unterrepräsentierte Perspektiven kompakt und lösungsorientiert an Politiker:innen herangetragen werden.Pressekontakt:Jonas Hohenforst0151 70816331presse@jugend-enquete-kommission.deOriginal-Content von: Jugend-Enquete-Kommission e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169215/5969936