Tallinn (ots) -Das estnische e-Residency-Programm verzeichnete 2024 ein Rekordwachstum: Insgesamt 4.818 neue Unternehmen gründeten e-residenten im abgelaufenen Jahr. Auch bei Gründer:innen in der Bundesrepublik wird das Programm immer beliebter:- Insgesamt haben 6 Prozent aller e-residenten die deutsche Staatsbürgerschaft und 6,8 Prozent haben ihren Wohnsitz in Deutschland.- Damit steht Deutschland auf Platz 2 der Länder mit den meisten e-residenten.- 35 Prozent aller deutschen e-residenten haben in Estland ein Unternehmen gegründet - das bringt Deutschland auf Platz 3 im internationalen Ranking."Ich habe mir geschworen, nie wieder in Deutschland zu gründen"Diese Zahlen zeigen, dass immer mehr deutsche Unternehmer:innen Estlands digitales Geschäftsmodell nutzen. Der einfache und vollständig digitale Gründungsprozess, niedrige Bürokratiehürden und ein international anerkanntes Steuersystem machen Estland zu einem attraktiven Standort für digitale Geschäftsmodelle - insbesondere für Start-ups, Freelancer und Remote-Unternehmen.Eine von ihnen ist Madeleine Schulze, Gründerin und Fractional CMO bei MadThinkMarketing OÜ, die in der Vergangenheit fast an der hiesigen Bürokratie verzweifelte. "Vom Prozess der Gründung bis zur Handhabung der Steuern - alles nahm viel Zeit und Papier in Anspruch und machte mir unnötig zusätzliche Arbeit. Ich habe mir fortan geschworen, nie wieder in Deutschland zu gründen, wo ich als Unternehmerin über drei Monate auf meine Umsatzsteuernummer warten muss", sagt Schulze, die ihre aktuelle Firma schließlich 2024 über e-Residency gründete. "Dank e-Residency war der Prozess der Gründung nach Erhalt meiner ID eine Frage von wenigen Tagen. Meine monatlichen sowie Jahresabrechnungen laufen zu 100 % digital mithilfe transparenter Prozesse."Wirtschaftlicher Einfluss: Mehr als 66 Millionen Euro für EstlandDas e-Residency-Programm hat sich nicht nur als Innovationsmotor, sondern auch als bedeutender Wirtschaftsfaktor für Estland etabliert. Im Jahr 2024 generierten e-residenten mit ihren Firmen knapp 0,4 Prozent aller estnischen Staatseinnahmen (16,8 Mrd. EUR).Mit einem Return on Investment von 8:1 bleibt das Programm ein zentraler Wachstumstreiber für Estland."Dass immer mehr Unternehmer:innen, auch aus Deutschland, den Weg nach Estland finden, zeigt, dass wir mit unserem Konzept einen Need bedienen. 2024 wurden 20 % aller in Estland neu gegründeten Unternehmen von e-residenten ins Leben gerufen - mehr als jemals zuvor. Doch neben der reinen Anzahl müssen wir auch die Qualität der Unternehmen in den Fokus rücken und ihr langfristiges Wachstum in Estland, aber auch ihren Herkunftsländern, fördern.", sagt Liina Vahtras, Managing Director bei e-Residency.Strategie 2026-2029: Noch einfachere UnternehmensgründungenUm die Attraktivität des Programms weiter zu steigern, arbeitet das e-Residency-Team an einer neuen Strategie für die Jahre 2026-2029. Ziel ist es, verstärkt Unternehmer:innen zu gewinnen, die bereits etablierte Firmen haben und Mitarbeitende in Estland einstellen möchten.Geplante Maßnahmen:- Weiterer Abbau bürokratischer Hürden für noch schnellere Firmengründungen- Einführung einer kartenlosen e-Residency-Lösung- Erweiterung des Serviceangebots für e-residenten, um Geschäftsabläufe weiter zu erleichternRedaktioneller Hinweis: Bei Interesse stehen Liina Vahtras (Managing Director) und Mats Kuuskemaa (Country Manager DACH) von e-Residency gerne für ein Gespräch zur Verfügung.BildmaterialLiina Vahtras (https://mediaserver.frauwenk.de/E-Residency/Liina%20Vahtras_foto%20autor%20Marilin%20Leenurm%20.jpg) Managing Director e-ResidencyMadelein Schulze (https://mediaserver.frauwenk.de/E-Residency/2025_02_Portr%C3%A4t_Madeleine_Schulze_c_Hassn%20Ghoncheh.JPG) Gründerin und Fractional CMO bei MadThinkMarketing OÜ (Credits: Hassan Ghoncheh)e-Residency Logo (https://mediaserver.frauwenk.de/E-Residency/republic-of-estonia-e-residency-logo.jpg)Über e-ResidencyDas estnische e-Residency-Programm wurde Ende 2014 mit dem Ziel ins Leben gerufen, ausländischen Staatsangehörigen einen sicheren Zugang zu den elektronischen Behördendiensten Estlands zu ermöglichen, gleichzeitig das grenzüberschreitende Unternehmertum zu fördern und zusätzliche Einnahmen für den Staatshaushalt zu erzielen. Seit dem Start des Programms im Jahr 2014 haben mehr als 121.600 Personen aus 185 Ländern den e-resident-Status erhalten. Aktuell sind über 59.500 digitale ID-Karten aktiv in Nutzung.Bis heute haben e-residenten insgesamt 33.800 Unternehmen in Estland gegründet und über 274 Millionen Euro an direkten Einnahmen für den estnische Staat generiert. https://www.e-resident.gov.ee/de/Pressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 151 18928835E-Mail: e-Residency@frauwenk.deOriginal-Content von: e-Residency, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165439/5969952