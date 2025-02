Der Flughafenbetreiber Fraport verzeichnete im Januar 2025 einen spürbaren Rückgang der Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen. Mit 3,9 Millionen Reisenden lag das Aufkommen um 3,1 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf reduzierte Flugkapazitäten der Lufthansa-Gruppe zurückzuführen, wenngleich andere Fluggesellschaften ihre Dienste ausbauen konnten. Die operative Entwicklung zeigte sich auch in anderen Bereichen rückläufig: Das Frachtaufkommen sank um 3,9 Prozent auf 148.321 Tonnen, während die Anzahl der Flugbewegungen mit 30.938 Starts und Landungen nahezu stabil blieb. Bei den Höchststartgewichten wurde ein leichter Rückgang von einem Prozent auf etwa 2,0 Millionen Tonnen registriert.

Internationale Standorte mit gemischter Entwicklung

An den internationalen Standorten des Konzerns ergab sich ein differenziertes Bild. Während der Flughafen Lima in Peru mit einem Zuwachs von 9,2 Prozent auf 2,2 Millionen Fluggäste eine positive Entwicklung verzeichnete, mussten die brasilianischen Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre einen Rückgang von 3,8 Prozent hinnehmen. Die griechischen Regionalflughäfen verzeichneten mit über 663.000 Passagieren ein Plus von 3,6 Prozent. Der türkische Standort Antalya konnte seinen Passagierverkehr um 4,0 Prozent auf eine Million Fluggäste steigern, während die bulgarischen Flughäfen Burgas und Varna einen Rückgang von 6,8 Prozent auf knapp 80.000 Reisende verzeichneten.

