München/Pforzheim (ots) -"Accelerating Integrated Energy Solutions" - unter diesem Leitmotto steht The smarter E Europe 2025, die in diesem Jahr bereits vom 7. bis zum 9. Mai auf der Messe München stattfindet. Und in der Tat ist die smarte Integration das Schlüsselthema der sich transformierenden Energie- und Mobilitätswelt. Photovoltaik (PV)-Anlagen müssen mit Batteriespeichern, Wärmepumpen und Wallboxen - und alle gemeinsam mit dem Stromnetz - interagieren, um den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden. So haben sich Energiemanagementsysteme (EMS) für Prosumer und Gewerbebetriebe in den letzten Jahren von einem "nice to have" zu einem "must have" entwickelt. Produkte, Anwendungen und Lösungen in diesem Bereich werden in diesem Jahr eines der Top-Themen auf den Fachmessen, Foren und Konferenzen von The smarter E Europe sein. Die Veranstalter von Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft erwarten in diesem Jahr über 3.000 Aussteller und mehr als 110.000 Fachbesucher auf dem voll belegten Messegelände in München.Das Smart-Energy-Unternehmen GridX hat 2024 eine Schätzung über die Entwicklung des europäischen Marktes für Heim-Energiemanagementsysteme (HEMS) veröffentlicht. Man prognostiziert für die betrachteten Länder Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Österreich, Schweden und Spanien "ein rund 11-faches Wachstum bis 2030". Ob es in dieser Größenordnung eintritt, wird man erst 2030 genau wissen. Aber in jedem Fall ist klar: Die Nachfrage steigt rapide an, der Markt entwickelt sich sehr dynamisch.Anforderungen aus Regulatorik und MarktStimulierende Marktimpulse gehen aktuell von neuen Entwicklungen in der Regulatorik und den Märkten aus. So sieht beispielsweise der neue § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Deutschland das versorgerseitige Dimmen von Wärmepumpen, Wallboxen oder Batteriespeichern vor. Ein leistungsfähiges EMS kann den externen Strombezug durch das Umlenken von Energie aus der PV-Anlage oder dem Speicher so begrenzen, dass das Steuersignal des Netzbetreibers keine Komforteinbußen für den Kunden bedeutet. Und auch dynamische Stromtarife können den Stromkunden erst in Kombination mit einer PV-Anlage mit einem leistungsfähigen EMS wirklichen Nutzen bringen.Interoperabilität als HerausforderungAllerdings gibt es vor allem im Hinblick auf die Interoperabilität der einzelnen Komponenten eine Vielzahl an offenen Fragen. Denn bislang fehlen allgemein gültige Standards und technische Regeln für Kommunikationsprotokolle. Die Vorteile von herstelleroffenen Produkten und Komponenten liegen auf der Hand. Der Kunde kann frei aus Angeboten des gesamten Marktes wählen. Wie sich ein Höchstmaß an Interoperabilität gewährleisten, wird sicherlich ein intensiv diskutiertes Themenfeld sein, wenn sich die führenden Köpfe der internationalen Energiebranche bei The smarter E Europe, ihren vier Teilmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe und dem begleitenden Konferenz- und Rahmenprogramm zu Dialog, Diskurs, Business und Networking treffen. Eine Vorreiterrolle bei den Versuchen, offene und herstellerunabhängige Standards für Energiemanagementsysteme zu schaffen, übernahm 2018 die OpenEMS Association. OpenEMS ist kein Kommunikationsprotokoll wie etwa EEBus, sondern eine Softwareplattform. Mitglieder des Vereins sind Universitäten und Forschungsinstitute, Netzbetreiber, Branchenverbände und natürlich Unternehmen aus dem Bereich Energiemanagement.Fokus-Veranstaltung des pv magazine und The smarter E ForumDas Thema Heim-Energiemanagement wird auch Gegenstand der Fokus-Veranstaltung des pv magazine am zweiten Messetag, den 8. Mai 2025, sein. In zwei interaktiven Sessions werden aktuelle Themen beleuchtet, die für hochwertige Photovoltaik- und Speicherprojekte im Klein- und Großanlagenbereich entscheidend sind. Von 13.00 bis 17.00 Uhr lädt das pv magazine ins ICM (International Congress Center Messe München), Raum 13. Die deutschsprachige Session thematisiert die Optimierung des Eigenverbrauchs, smarte Schnittstellen und eine wirtschaftliche Marktintegration. Darüber hinaus richtet sich die englischsprachige Session an ein internationales Fachpublikum. Sie stellt die Optimierung von Großspeichern sowie die Qualitätssicherung von Planung, Konstruktion und Vermarktung in den Mittelpunkt. Hier (https://www.pv-magazine.com/pv-magazine-events/pv-magazine-focus-2025?utm_source=mail_partner&utm_medium=promo&utm_campaign=pv.) geht es zur Anmeldung für die Veranstaltung.Dezidiert den Heim-Energiemanagementsystemen von Prosumern ist eine Session im The smarter E Forum gewidmet. Am Freitag, 9. Mai wird ab 13.30 Uhr die zentrale Rolle von HEMS für modernes Energiemanagement und die Stabilität der Stromnetze beleuchtet.München wird zum Zentrum der EnergieweltIm Mai treffen in der Messe München Innovationen auf Praxis, Visionen auf konkrete Lösungen. The smarter E Europe zeigt, wie die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr intelligent miteinander verknüpft werden, um eine dezentralisierte, digitalisierte und flexibilisierte Energiewelt zu schaffen. Von großen internationalen Konzernen über Mittelstands und Handwerksbetriebe bis hin zu Start-ups - auf insgesamt vier Fachmessen bringt The smarter E Europe relevante Akteure aus der ganzen Welt zusammen. Dabei stellt sie die neuesten Marktentwicklungen, Trends und Produkte in den Mittelpunkt. Die Messe München wird vom 7. bis zum 9. Mai 2025 voll belegt sein - die Veranstalter erwarten über 3.000 Aussteller und mehr als 110.000 Besucher auf insgesamt 206.000 Quadratmetern in den 19 Messehallen und dem Freigelände.The smarter E Europe vereint als Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft vier Fachmessen (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe) und findet vom 7. bis 9. Mai 2025 auf der Messe München statt.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:www.TheSmarterE.deThe smarter E Europe"Accelerating Integrated Energy Solutions" - dieses Ziel verfolgt The smarter E Europe, Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft. Im Kontext einer zukunftsfähigen Energiewelt stehen erneuerbare Energien, Dezentralisierung und Digitalisierung sowie branchenübergreifende Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung 24/7 in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr im Fokus.Auf insgesamt vier Fachmessen bringt The smarter E Europe relevante Akteure aus aller Welt zusammen und stellt die neuesten Marktentwicklungen, Trends und Technologien in den Mittelpunkt. Alle Messen finden vom 7.-9. Mai 2025 auf der Messe München statt:- Intersolar Europe - die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft- ees Europe - Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme- Power2Drive Europe - die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität- EM-Power Europe - die internationale Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte EnergielösungenVeranstalter von The smarter E Europe sind die Solar Promotion GmbH und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. 