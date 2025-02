Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflation legte gestern auf 3% zu, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.FED-Präsident Powell habe daraufhin in einer Anhörung im Kongress die bestehende Strategie bestärkt, in puncto Zinssenkungen weiter vorsichtig zu agieren. Nach Veröffentlichung der Inflationsdaten habe der US-Dollar kurzzeitig bis zu 60 BP zugelegt, dann aber wieder abgeschwächt. Der Euro habe den Abwärtstrend Mitte Januar erstmals durchbrochen und befinde sich derzeit in einer Bodenbildungsphase. EUR/USD habe nun sogar den Sprung über die 50-Tage-Linie (1,0400) geschafft. Könne EUR/USD das Level 1,0400 verteidigen, liege das nächste Chartlevel bei 1,0530. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...