Köln (ots) -Die globale Strategieberatung Simon-Kucher verstärkt ihre Automotive Practice: Patrick Valentin wird neuer Partner. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Automobilbranche und seiner Expertise in den Bereichen Aftersales, Flottenmärkte und neuen Mobilitätslösungen sowie der Optimierung von Customer Lifetime Value und Vehicle Lifetime Value wird er die Beratungskompetenz des Unternehmens weiter stärken.- Patrick Valentin ist seit Januar Partner in der Automotive Practice von Simon Kucher- Ernennung zum Partner signalisiert Bekenntnis zu innovativer und zukunftsorientierter Beratung- Sein Fokus: Original Equipment Manufacturer (OEM), Zweiräder und Automotive Retail - mit Schwerpunkten in Aftersales, Flottenmärkten und neuen Mobilitätslösungen sowie der Optimierung von Customer Lifetime Value und Vehicle Lifetime ValueSimon-Kucher baut seine Automotive Practice mit Patrick Valentin als neuem Partner weiter aus. Patrick Valentin ist seit elf Jahren Teil von Simon-Kucher - mit einem klaren Fokus auf die Automobilbranche. Die Ernennung würdigt seine innovativen Erfolge bei komplexen Herausforderungen und setzt ein starkes Zeichen für die Wachstumsambitionen der Strategieberatung im sich schnell wandelnden Automobilsektor.Know-How, Strategie und Leidenschaft vereintSeit Anfang Januar prägt Patrick Valentin die Automotive Practice in leitender Funktion. "Die Ernennung von Patrick zum Partner ist ein wichtiger Meilenstein für unser Team", betont Mentor und Partner Antoine Weill. "Seine Expertise und sein Engagement für unsere Kunden werden uns helfen, unsere Position als führende Beratung für die Automobilbranche weiter auszubauen und unsere Kunden noch besser zu unterstützen."Fachkompetenz als Reaktion auf Wandel im AutomobilsektorDer Automobilsektor erlebt einen tiefgreifenden Wandel: Elektromobilität, autonomes Fahren und nachhaltige Mobilitätslösungen prägen die Zukunft. Unternehmen stehen vor neuen Herausforderungen - und Chancen. Simon-Kucher reagiert auf diese Entwicklungen mit der Verstärkung durch erfahrene Experten wie Patrick Valentin, um Kunden in diesen dynamischen Zeiten mit tiefem Branchenwissen, Wachstumserfahrung und strategischem Know-how zu unterstützen. Mit seiner tiefen Branchenexpertise und Erfahrung in der Umsetzung komplexer Transformationsprogramme unterstützt er Unternehmen dabei, den Wandel erfolgreich zu gestalten.Zukunftsorientiert: Mehr Innovation und Wachstum für die BranchePatrick Valentin wird sich innerhalb der Automobilbranche auf die Bereiche OEM, Zweiräder, Automotive Retail und erweiterte Mobilitätsdienstleister konzentrieren. Dabei wird er einen besonderen Schwerpunkt auf Themen wie Aftersales, Flottenmanagement, Gebrauchtwagenmarkt und neue Mobilitätslösungen legen. Darüber hinaus unterstützt er Kunden dabei, eine ganzheitliche Perspektive auf Customer und Vehicle Lifetime Value zu entwickeln und strategisch zu verankern. "Mehr Innovation und mehr Wachstum für unsere Kunden in der Automobilbranche - das ist mein klares Ziel. Die Transformation der Branche bietet enorme Chancen, die wir für unsere Kunden nutzen werden."