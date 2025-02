Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 17. Februar 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Plastik von Sergio Bustamante, einen Bronze-Bullen, eine Brosche mit Diamantrosen, vier Stühle und ein Armband mit Brillanten und Perlen.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 19. Februar 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine antike Jubiläumsvase, ein Zigarettenetui, einen Salatölspender, Bronze-Fasane, einen Additionsstopper und eine Sternenbrosche.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 20. Februar 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Modell-Dampfschiff, ein Collier mit Türkisen, eine Bronzestatue, einen Diamantring, drei Kerzenhalter und ein Gemälde von Louis Bosworth Hurt.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 21. Februar 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Werbefigur, eine Brosche, ein Gemälde von Josef Wedewer, eine Wahrsagemaschine, einen Parfumflakon mit Trichter und eine Porzellanfigur.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5970037