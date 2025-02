Berlin (ots) -Mit der brandneuen Miniserie LTB SPACE hebt Walt Disney Lustige Taschenbuch (LTB) am 25. Februar zu intergalaktischen Höhenflügen ab. Egmont Ehapa Media schickt die kultigen Enten und Mäuse auf spannende Abenteuer jenseits unseres Heimatplaneten. In den Weiten ferner Galaxien erwarten die Leserinnen und Leser abenteuerliche Expeditionen und mitreißende Geschichten. Jeder Band der sechsteiligen Miniserie bietet über 300 Seiten galaktischen Comicspaß im hochwertigen Premium-Format. Neben exklusiven neuen Abenteuern feiert auch eine Auswahl der beliebtesten und lange nicht mehr veröffentlichten Space-Comics aus Entenhausen ein grandioses Comeback.Die Ducks brechen mit Raketen aus einem mysteriösen Material zu einer spektakulären Raumfahrt auf, die sie zu einem geheimnisvollen Mond führt. Dort treffen sie auf kosmische Phänomene und eine aufgebrachte Mondbevölkerung - doch sind diese Wesen Freund oder Feind? Parallel wagen Micky Maus und Goofy eine höchst eigenwillige Reise durch das All: mit einer Mikrowelle als Raumkapsel - selbstverständlich im Dienste der Wissenschaft und mit Angriff auf galaktische Lachmuskeln.Bereiten Sie sich auf einen außergewöhnlichen Weltraumspaziergang mit zehn atemberaubenden Geschichten durch das LTB SPACE (D: EUR 12,99, A: EUR 13,50, SFR 19,90) vor. Es ist ab dem 25. Februar im Handel und auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich.Extratipp für Sammler: Sichern Sie sich zum Start die exklusive Sammelbox und rüsten Sie Ihre heimische Wohnzimmer-Kapsel bis zum Abschluss der Serie mit allen sechs LTB SPACE-Bänden auf. Es gibt alle zwei Monate eine neue Ausgabe.Für Interviewanfragen mit LTB-Verleger Jörg Risken sowie für Rezensions- und Verlosungsexemplare kontaktieren Sie bitte den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5970034