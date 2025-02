NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Trotz des starken Kursanstiegs dürften die Papiere des Technologiekonzerns weiter gesucht sein, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Aufträge, Umsätze und der Gewinn im Industriegeschäft lägen sämtlich über den Erwartungen. Der Auftragseingang in der Automation habe seien Annahme locker übertroffen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 01:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 01:50 / ET

DE0007236101